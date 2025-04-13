Bakanlık Türkiye'nin ünlü markasını ifşaladı; Pekmez diye bakın ne yemişiz

5996 Sayılı Kanun kapsamındaki denetimler sonucu elde edilen veriler, kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmaya devam ediyor.

Gıda Denetimlerinde Yeni Bulgular

Bakanlığın resmî internet sitesi olan guvenilirgida.tarimorman.gov.tr üzerinden yayımlanan en güncel taklit ve tağşiş listesinde, bu sefer iki adet üzüm pekmezinde şeker ilavesinin tespit edildiği bildirildi. Laboratuvar ortamında yapılan detaylı analizler neticesinde, ürünlerin içeriklerinde beklenmeyen şeker eklemeleri saptandı.

Ürünlerin Takibi ve Kamuoyu Bilgilendirmesi

Gıda denetimleri, ürün güvenliği ve tüketici sağlığını koruma açısından hayati öneme sahip. Bakanlık, herhangi bir uygunsuzluk durumunda, ilgili markaların ifşa edilmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Bu son açıklama, tüketicilerin alım yapmadan önce ürün etiketlerini ve içerik bilgilerini dikkatle incelemeleri gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/GuvenilirGida/GKD/TaklitVeyaTagsis