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Bakanlık resmen ifşaladı; Bu çikolata markalarından kaçın kaçın

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında yaptığı denetimlerde sağlık riski taşıyan çikolata ürünlerini tek tek ifşa etti. Tüketicilerden dikkatli olmaları ve kamu duyurularını takip etmeleri istendi.

Bakanlık resmen ifşaladı; Bu çikolata markalarından kaçın kaçın

Gıda güvenliği konusunda denetimlerini sıklaştıran Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri doğrudan ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Yapılan denetimlerde bazı çikolata markalarının sağlık açısından risk oluşturduğu tespit edildi. Bakanlık, bu markaları kamuoyuyla paylaşarak “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesine ekledi. 

🍫 Bakanlık Denetimleri Ne Ortaya Çıkardı?

Tarım ve Orman Bakanlığı, son 5 ayda gerçekleştirdiği kontrollerde birçok gıda ürününü mercek altına aldı. Çikolatalar üzerinde yapılan analizlerde:

Uygunsuz katkı maddeleri
Sağlık riski taşıyan içerikler
Etiket bilgisi ile içerik uyumsuzluğu
Mikrobiyolojik kirlilik şüphesi
gibi önemli bulgular tespit edildi.

Bu markalar, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı resmî sitesinde yayınlanan “Gıda Güvenliği İhlalleri” listesine dahil edildi.

🛡️ Tüketici Ne Yapmalı?

Etiket bilgilerini dikkatle okuyun.
Resmî bakanlık duyurularını düzenli olarak kontrol edin.
İfşa edilen ürünleri tüketmeyin, satın almayın.
Çocuklara yönelik gıda alımlarında daha dikkatli olun.
Gıda güvenliği sadece denetimle değil, tüketici bilinciyle de sağlanabilir.

Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı resmî sitesi

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