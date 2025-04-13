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Bakanlık resmen duyurdu! Sayaçlar sökülüyor! Yapmayan okkalı ceza öder

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, milyonlarca haneyi ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.

Bakanlık resmen duyurdu! Sayaçlar sökülüyor! Yapmayan okkalı ceza öder

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği” ile doğal gaz sayaçlarında köklü bir değişim süreci başlatıldı.

Yeni Yönetmeliğin Kapsamı ve Amacı

2014 ile 2019 yılları arasında üretilen doğal gaz sayaçlarının, zamanla ölçüm hassasiyetini yitirmesi sonucu ortaya çıkan tüketim hatalarının önüne geçmek ve enerji faturalarında adaleti sağlamak amacıyla, bu sayaçların 31 Aralık 2025 tarihine kadar değiştirilmesi zorunluluk haline getirildi. Yönetmelik, eski sayaçların yerine daha güvenilir ve akıllı teknolojiye sahip yeni nesil sayaçların kullanılmasını öngörüyor.

Başvuru Süreci ve Uygulama Detayları

Yeni düzenlemeye göre, belirtilen üretim yılına sahip sayaçlara sahip kullanıcıların bağlı bulundukları ilçe belediyelerine veya yetkili dağıtım şirketlerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuruların ardından, Şubat ayı sonuna kadar yetkili ekipler tarafından eski sayaçlar sökülerek denetim sürecinden geçirilecek. Uygun bulunmayan sayaçlar, hiçbir ek ücret ödemeden akıllı sayaçlarla değiştirilecek.

Son Tarih Açıklandı

Düzenlemenin en önemli uyarılarından biri, belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunmayan kullanıcıların 10 bin TL’ye kadar idari para cezası ile karşılaşabileceği. Bu nedenle, ilgili hanelerin 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları lazım. 

Kaynak: https://www.sanayi.gov.tr/anasayfa

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