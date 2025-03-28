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Bakanlık resmen açıkladı; O ürünler piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, özellikle Ramazan Bayramı öncesinde çocuk kıyafeti, üniforma ve oyuncaklar gibi ürünlerde yaptığı denetimler sonucunda, GÜvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) kapsamında 7 ürünü piyasadan toplama kararı aldı.

Bakanlık resmen açıkladı; O ürünler piyasadan toplatılıyor

Bakanlık, yapılan testler ve incelemeler sonucu, bu ürünlerin insan sağlığı açısından hayati risk oluşturduğunu belirtti.

İnceleme ve Kararın Gerekçeleri

Oyuncak Tabancalar:

Delta markalı boncuk atan oyuncak tabanca, temsili mermiler testini geçemediği için yaralanma riski oluşturdu. Benzer şekilde, Bayraklı Gaming markalı oyuncak tabanca, fitalat testinden kalmasının yanı sıra kimyasal risk, yaralanma ve boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle satışa sunulamıyor.

Suda Büyüyen Oyuncak:

Markası belirlenemeyen suda büyüyen oyuncak, çocuk sağlığı açısından risk teşkil ettiğinden piyasaya arzı yasaklandı.

Okul Üniformaları ve Çocuk Kıyafetleri:

Elegance By Özakkaymak markalı çocuk okul üniformasının üzerindeki düğme, Ekoloji Testleri Kurşun (Pb) kriterlerinden "Kalır" sonucu aldı. Aynı zamanda, Rio

Bambam marka mavi eşofman takımı ve Zng markalı 7-14 yaş kırmızı elbise, çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme iplerinin standartlara uymaması nedeniyle boğulma ve yaralanma riski taşıyor.

Ek Ürünler:

Mkek Ankaragücü Spor markalı D. Blue Sweat Shirt ürününde de boğulma riski tespit edilerek, piyasaya arzı yasaklandı.

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