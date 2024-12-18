Bakanlık duyurdu; O zeytinyağı markalarını sakın almayın! İçinden neler çıktı neler

Bu liste, hem üreticileri hem de tüketicileri bilgilendirme amacı güdüyor. Zeytinyağının içine tohum yağı karıştırarak tüketicileri yanıltan bazı firmalar, bu durumla dikkat çekiyor ve ciddi tepki topluyor.

Gıda güvenliği uzmanları, söz konusu taklit ürünlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini vurguluyor. Zeytinyağı etiketli, ancak içinde tohum yağı barındıran ürünler arasında; Asoss, Mudanya Köy, Lux Ayvalık, Ada, Zeytinova, Özgür Bursa Trilye, Birlik Vakıf, Gemlik Körfez, Saray Bahçesi gibi markalar yer alıyor. Bu markaların, 'Zeytinyağı' veya 'Naturel Sızma Zeytinyağı' gibi yanıltıcı etiketler kullanarak ürünlerini sattıkları tespit edilmiştir.

Bakanlık tarafından yayımlanan listede ayrıca döner ve köfte ürünleriyle ilgili şüpheli durumlar da dikkat çekiyor. Dönerin içinden çıkan yabancı maddeler ve köfte içindeki benzer tespitler, gıda güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak adına bu tür şüpheli ürünlerin tespiti durumunda vatandaşları ALO 174 hattına ihbarda bulunmaya çağırıyor.

Gıda güvenliği ve halk sağlığına yönelik bu tür denetimler, aynı zamanda tüketicilerin daha bilinçli ve sağlıklı tercihler yapmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Uzmanlar, taklit ve tağşiş gıdaların sağlık üzerinde yaratabileceği uzun vadeli zararlar konusunda vatandaşları uyararak, denetimlerin ve denetimlere yapılan bildirimlerin önemini vurguluyor.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı

Derleme: Gazeteoku.com