Bakan Yerlikaya'nın Diyarbakır Ziyareti ve Narin Güran Cinayeti Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da önemli temaslarda bulundu. Kentteki programları kapsamında Valiliği ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Vali Murat Zorluoğlu’ndan bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle Kayapınar ilçesindeki bir otelde düzenlenen akşam yemeğine katılarak şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Yerlikaya'nın Diyarbakır ziyaretinin ardından basın mensuplarına verdiği bir diğer önemli mesaj, 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgiliydi. Bakan, adalet sürecinin adliyede yürütüldüğünü belirterek, “Yargı süreçlerinin tamamı orada. Hep birlikte sonucun ne olduğunu göreceğiz. Adalet tecelli edecek, bundan hiç şüpheniz olmasın,” şeklinde konuştu. Kamuoyunun merakla beklediği cinayet soruşturmasıyla ilgili açıklamalar, soru işaretlerini gidermeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.