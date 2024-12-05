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B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat; Resmen yeni süreç başladı!

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen son tarihini 31 Temmuz 2025 olarak güncelledi. Ancak, ehliyet sürecine dair yapılan bir başka önemli değişiklik, kamuoyunun dikkatini çekti. Yeni düzenlemeyle birlikte, ehliyet alımı ve yenileme süreçlerinde sağlık raporu prosedürü değişiyor. İşte, konunun tüm detayları...

B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat; Resmen yeni süreç başladı!

Mevcut uygulamada, B sınıfı ehliyet almak veya yenilemek isteyen sürücüler, aile hekimleri tarafından ücretsiz olarak verilen "sürücü sağlık raporu" ile işlemlerini gerçekleştirebiliyordu. Ancak, Meclis'e sunulan yeni bir düzenlemeyle birlikte bu rapor artık ücretli hale getirilecek.

Aile Hekimlerinin Bütçelerine Katkı

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aile hekimlerimizin, şu anda ücretsiz olarak verdikleri bazı raporların ücretlendirilmesiyle bütçelerine ciddi bir katkı sağlanacağını düşünüyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmetlerinden faydalanırken katkı payı uygulamasına yönelik bir düzenleme de planlanıyor."

Yeni sistem kapsamında, vatandaşlar aile hekimlerinden sevk almadan daha üst düzey sağlık hizmetlerine başvurduklarında bir katkı payı ödemek zorunda kalacak. Ancak aile hekimi tarafından yapılan sevklerde bu katkı payı %50 oranında düşürülebilecek.

Eski Tip Ehliyetler İçin Son Tarih: 31 Temmuz 2025

İçişleri Bakanlığı'nın bir diğer duyurusu ise eski tip sürücü belgelerinin değişim süresi ile ilgili oldu. Buna göre, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süre, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Ehliyet yenilemek isteyen vatandaşların, yeni düzenlemeler kapsamında sağlık raporu sürecine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: İçişleri Bakanlığı Resmi Web Sitesi (icisleri.gov.tr)
Derleme: Gazeteoku 

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