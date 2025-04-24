Az önce duyuruldu; Türkiye'de telefonlar kullanıma kapanıyor!

2024 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle, kullanılmayan cep telefonlarının IMEI numaraları artık sadece 1 yıl sinyal alınmaması durumunda devre dışı bırakılıyor. Önceden bu süre 7 yıldı.

Bu değişiklikle birlikte milyonlarca cihaz risk altına girdi. 2025 itibarıyla 2 milyondan fazla telefon, kullanılmadığı için otomatik olarak kara listeye alındı.

📵 Eski Telefonlar Raflarda Kalmasın

Yeni telefonlara geçildiğinde, eski cihazlar genellikle çekmeceye kaldırılıyor. Ancak bu cihazlar acil durumlar için yeniden kullanılmak istendiğinde büyük bir sürprizle karşılaşılabiliyor: Telefon hattı çalışmıyor.

Çünkü bir yıldan uzun süredir açılmayan cihazların IMEI numaraları siliniyor. Böylece bu cihazlar, SIM kart takılsa bile artık çalışmıyor.

Uygulamadan habersiz olan birçok kullanıcı, eski telefonlarını açtıklarında çalışmadığını fark ediyor. Peki çözüm ne?

✅ e-Devlet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor.

IMEI’nin yeniden aktif hale gelmesi için başvuru sonrası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kontrol yapıyor.

Kontrol sonucunda cihaz, son kullanıcıya ait bir hat ile eşleşirse IMEI beyaz listeye alınarak tekrar aktif ediliyor.

Uzmanlar, yeniden kullanılmak istenen cihazların en az birkaç ayda bir açılarak şebekeden sinyal alması gerektiğini vurguluyor. Bu sayede IMEI kaydı aktif kalıyor ve cihaz kullanılabilirliğini kaybetmiyor.

Kullanmadığınız telefonlarınız varsa, tamamen unutmayın. Zaman zaman açın, bir sinyal alsın. Aksi takdirde bir gün ihtiyaç duyduğunuzda, cihaz çalışmayabilir.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi