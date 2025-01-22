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Ayvacık depremi sonrası Naci Görür'den tüyler ürperten açıklama

Ege Denizi'nde, Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gece saat 23.38'de kaydedilen sarsıntı, bölgede hissedilirken vatandaşları tedirgin etti. Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalara göre, şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi.

Ayvacık depremi sonrası Naci Görür'den tüyler ürperten açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğunu ve yerin 8.6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer, bölgede saha tarama çalışmalarının devam ettiğini ve herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Naci Görür: "Bölge Stres Biriktiriyor"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Edremit fay zonunda gerçekleştiğine dikkat çekerek, bölgenin Kuzey Anadolu fay hattının güney kolu üzerinde bulunduğunu ifade etti. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ege Denizi'nde, Edremit fay zonunda 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu bölge, Kuzey Anadolu fay sisteminin güney kolunu oluşturuyor. Geçmişte de şiddetli sarsıntılar yaşanmıştı; özellikle 1944 yılında bu bölgede 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Marmara ve Kuzey Ege genel anlamda sismik olarak stres biriktiriyor. Bu nedenle bölgeyi yakından izlemeye devam etmeliyiz."

Ayvacık depremi sonrası Naci Görür'den tüyler ürperten açıklama38

Kaynak: Gazeteoku.com

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