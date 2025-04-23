Aylık 200 bin TL maaşı var; Çalışan yok

Türkiye’de vinç operatörlüğü, tarım işçiliği ve inşaat makineleri operatörlüğü gibi mesleklerde maaşlar 200 bin TL’ye kadar çıksa da, çalışacak eleman bulunamıyor. Uzmanlar bu alanlarda nitelikli iş gücünün hızla azaldığını belirtiyor. Dijital çağda her ne kadar gençler yazılım, yapay zekâ ve dijital pazarlama gibi teknoloji odaklı alanlara yönelse de Türkiye’nin iş gücü ihtiyacı farklı bir noktada yoğunlaşıyor.

💰 Vinç Operatörlüğü: Maaşlar 200 Bin TL’yi Aşıyor Ama Kimse Gelmiyor

Vinç operatörü Kamil Genç, özellikle kule vinç operatörlerinin maaşlarının 200 bin TL'ye kadar çıktığını belirtiyor. Mobil vinç operatörleri ise ayda 100-200 bin TL kazanabiliyor. Genç’e göre sektör alarm veriyor:

“Gençler bu mesleğe rağbet göstermiyor, alttan kimse yetişmiyor. Eleman bulmak neredeyse imkânsız.”

🚜 Tarımda Durum Daha da Vahim: İşçi Yok, Üretim Düşüyor

30 yıllık çiftçi Kadir Çağlayan, tarım işçiliğinin 45-50 bin TL maaşa ulaştığını söylüyor. Ancak gençlerin toprağa uzak durduğunu ifade eden Çağlayan, şu sözlerle tabloyu özetliyor:

“İşçi bulamıyoruz, ben ve eşim tarlada sabah akşam çalışıyoruz. Toprak işi zor geliyor ama yapılmazsa ne yiyeceğiz?”

Tarım, teknolojiden uzak kalmış bir alan gibi görünse de, gıda krizi riski göz önüne alındığında geleceğin en stratejik sektörlerinden biri olmaya devam edecek.

🏗️ İnşaat Makineleri Operatörlüğü: Geleceğin Güçlü Mesleklerinden

İnşaat ekipmanı tedarikçisi Ertuğrul Dumanoğlu, iş makinesi operatörlerinin maaşlarının 50-200 bin TL arasında değiştiğini belirtiyor. Dumanoğlu’na göre Türkiye’de altyapı ve şehirleşme projeleri devam ettikçe, bu meslek daha da önem kazanacak:

“İnşaat makineleri olmazsa projeler durur. Ama nitelikli operatör bulmak çok zor.”

📉 Otomasyonun Gölgesinde Kalan Meslekler

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2025 raporuna göre, ilerleyen yıllarda bazı meslekler teknoloji karşısında işlevini yitirecek. Özellikle:

Kasiyerlik

Yönetici asistanlığı

Temizlik hizmetleri

gibi alanlar, otomasyon ve yapay zekâ sistemleriyle ikame edilecek. Bu durum, insan gücüne olan ihtiyacı bazı sektörlerde hızla azaltacak.

⚠️ Sektörlerin Ortak Sorunu: Nitelikli İş Gücü Açığı

Hem tarım hem inşaat sektörü ortak bir sorunla karşı karşıya: Kalifiye eleman yetersizliği. Bu sektörlerde maaşlar artsa bile, çalışma koşullarının zorluğu ve gençlerin ilgisizliği büyük bir boşluk oluşturuyor.

🧠 Uzmanlara Göre Çözüm: Eğitim + Teşvik

Uzmanlar, bu boşluğu doldurmanın tek yolunun gençleri yeniden bu alanlara yönlendirmek olduğunu söylüyor. Mesleki eğitim programları, sahada uygulamalı staj imkânları ve maaş dışı teşviklerin artırılması öneriliyor.

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu’nun 2025 raporu - ATV Haber