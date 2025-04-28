Aylık 100 bin TL veriyor; Vasıfsız birisi bile olur

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, hayvancılıkla geçinen aileler ve çiftçiler meralara ve yaylalara gitmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde çoban sıkıntısı had safhaya ulaştı.

Elazığ Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, çoban bulamamanın hayvancılığı bitme noktasına getirdiğini vurguladı. Sezer, sağım hayvanlar için aylık 100 bin TL'ye kadar maaş teklif edilmesine rağmen vasıfsız işçi dahi bulamadıklarını söyledi.

Çoban bulunamadığı için küçükbaş hayvancılığın ciddi risk altında olduğunu belirten Sezer, devlet desteği çağrısında bulundu.

Çoban Krizi Neden Büyüyor?

Yaylalara Yaya Geçiş Yasağı: Elazığ Valiliği'nin kararıyla, 1 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında çevre illere yaya hayvan göçü yasaklandı. Bu durum üreticileri zora soktu.

Gençlerin Kırsaldan Uzaklaşması: Genç neslin tarım ve hayvancılığa ilgi göstermemesi, sektörde kalifiye iş gücü sorununu büyüttü.

Mera Sorunları: Mevcut meraların kullanımına getirilen kısıtlamalar, hayvancılığı daha da zorlaştırıyor.



Mahmut Sezer: "Hayvancılık Bitme Noktasında"

Sezer yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şu anda çoban bulamıyoruz. Sağım çobanı 100 bin liraya kadar maaş alabiliyor ama bulamıyoruz. Hayvancılık ciddi anlamda kan kaybediyor. Eğer bu sorunlar çözülmezse, küçükbaş hayvancılıkta da dışa bağımlı hale geleceğiz."

Sezer, ayrıca göçmenlerin Tarım ve Orman İl Müdürlükleri bünyesinde eğitilerek çobanlık sektörüne kazandırılması gerektiğini de ifade etti.