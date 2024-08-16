Aydemir Akbaş öldü mü? Aydemir Akbaş hastalığı nedir, kaç yaşında? Gündem oldu. Yoğun bakıma alınan Akbaş’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, entübe edildiği bildirildi. Sevenleri, ünlü oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşması için dua ediyor.

Aydemir Akbaş hastalığı nedir? Aydemir Akbaş öldü mü?

Aydemir Akbaş, daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseri gibi zorlu hastalıklarla mücadele etmiş ve bu savaşlardan galip çıkmıştı. Ancak, son dönemlerde yeniden kansere yakalandığını duyuran Akbaş, tedavi sürecine yeniden başlamıştı. Kısa bir süre önce, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Kendimi gayet iyi hissediyorum. Kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam," ifadelerini kullanarak sevenlerine umut dolu bir mesaj vermişti.

Evinde Baygın Bulundu, Hastaneye Kaldırıldı

Ancak, dün yaşanan gelişme ile usta sanatçının sevenleri büyük bir üzüntü yaşadı. Aydemir Akbaş, İstanbul’daki evinde baygın halde bulundu. Ailesi ve yakınlarının durumu fark etmesi üzerine hemen hastaneye kaldırılan Akbaş, yoğun bakım ünitesine alındı. Durumu ciddi olan oyuncunun entübe edildiği ve doktorların yakın takibi altında olduğu öğrenildi.Aydemir Akbaş’ın yoğun bakıma alınmasının ardından sanat camiasından birçok isim, sosyal medya üzerinden destek ve dua mesajları paylaştı. Yakın dostu İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akbaş için dua isteyerek, "Can dostum Aydemir Akbaş için dualarınızı eksik etmeyin," ifadelerini kullandı.

Aydemir Akbaş’ın sağlık durumu ile ilgili gelişmeler, sadece ailesi ve dostları için değil, aynı zamanda tüm sanat camiası ve hayranları için büyük bir endişe kaynağı olmuş durumda. Yıllarca sahnelerde ve beyaz perdede gösterdiği performanslarla izleyicilerin gönlünde taht kuran Akbaş, zor günler geçiriyor. Şimdi tüm Türkiye, bu değerli sanatçının bir an önce sağlığına kavuşması için dua ediyor.

Aydemir Akbaş: Türk Tiyatrosu ve Sinemasının Usta İsmi

1936 yılında İstanbul Feriköy'de doğan Aydemir Akbaş, Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası, Balkan Savaşları sırasında İstanbul'a gelmiş; amcası ise Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Hareket Ordusu'nda görev yapmış bir isimdi. Aydemir Akbaş, Galatasaray Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra bir süre gazetecilik yaptı ve bu dönemde tanıştığı ünlü tiyatrocu Altan Erbulak'ın yönlendirmesiyle sahneye adım attı.

Tiyatro Kariyerinin Başlangıcı

Tiyatroya olan ilgisi, onu Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli ve Ali Poyrazoğlu gibi dönemin önemli tiyatro isimleriyle bir araya getirdi. Akbaş, "Keşanlı Ali Destanı", "Direkler Arası", "Zilli Zarife" ve "Ferhat ile Şirin" gibi klasikleşmiş oyunlarda rol aldı. 1968 yılında Ayfer Feray – Nisa Serezli Tiyatrosu’nda "7 Kocalı Hürmüz" oyunuyla sahneye çıktı. Ertesi yıl, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nun ortaklarından biri olarak "Nikah Kağıdı" ve "Düşenin Dostu" gibi oyunlarda yer aldı. Ayrıca birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini de üstlendi.

Sinemaya Geçiş ve Yeşilçam Dönemi

Aydemir Akbaş, sinemaya ilk adımını 1964 yılında Atıf Yılmaz’ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" filmiyle attı. Ancak, Akbaş bu filmden önce, tiyatrodaki "Keşanlı Ali Destanı"nın ilk gösteriminde Sipsi Selim karakterine hayat vermişti. Bir dönem Yılmaz Güney’in filmlerinde oynayarak sinemada kendine sağlam bir yer edindi. 1970'li yıllarda ise Yeşilçam’ın erotik komedi filmleri furyasında birçok filmde rol aldı. Bu dönemin ardından, İbrahim Tatlıses ile senaryo çalışmaları yaparak sinema kariyerine devam etti.

Yeni Dönem ve Popüler Projeler

2007 yılında Cem Davran ile birlikte "Avrupalı" filminde yer alan Akbaş, Şafak Sezer ile de "Kolpaçino" serisinde izleyicilerin karşısına çıktı. Komedi türünde büyük başarılar elde eden Akbaş, sinemada 100’ü aşkın filmde rol aldı, 8 kez yönetmen koltuğuna oturdu ve 33 filmin senaryosunu yazdı. Tiyatro kariyerinde ise 30’dan fazla oyunda sahne aldı.

Spor Yazarlığı ve Galatasaray Tutkusu

Aydemir Akbaş, oyunculuk kariyerinin yanı sıra Türkiye’nin en eski spor yazarlarından biri olarak da tanınmaktadır. Galatasaray taraftarı olan Akbaş, aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü’nün aktif bir üyesidir. Hem sanat hem de spor dünyasında derin izler bırakan Akbaş, Türk sineması ve tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden biri olarak kariyerine devam etmektedir.

Kaynak:Gazeteoku