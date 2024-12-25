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ATV'de o dizinin fişi çekildi; Erken final kararı geldi!

2024-2025 televizyon sezonu, pek çok yenilik ve zorlukla başlamıştı. Ancak ekonomik sıkıntılar ve düşük reytingler, kanalların dizi projeleri üzerinde büyük bir baskı oluşturdu.

ATV'de o dizinin fişi çekildi; Erken final kararı geldi!

ATV, bu sezon iddialı projelerle adından söz ettirse de reyting savaşına yenik düşen yapımlar nedeniyle 3. kez bir dizisi için erken final kararı aldı.

ATV’de Üçüncü Final: "Holding" Dizisi Ekranlara Veda Ediyor

ATV, yeni sezonda “Kör Nokta” ve “Karadut” dizilerinin ardından bir dizisiyle daha vedalaşıyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, “Holding” dizisi yalnızca 4 bölüm yayınlandıktan sonra ekranlara veda edecek. İzleyiciler tarafından “Succession” dizisine benzetilen bu yapım, ne yazık ki reytinglerde beklenen performansı gösteremedi.

Ekonomik Zorluklar ve Reyting Baskısı Dizileri Etkiliyor

Son dönemde televizyon sektörü, ekonomik zorluklar ve prodüksiyon maliyetleriyle mücadele ediyor. Bu durum, dizilerin yayın ömrünü doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz yaz sezonunda sadece bir dizi çekilirken, birçok yapım ya rafa kaldırıldı ya da yayına alınamadan iptal edildi.

Sezona başlayan diziler ise büyük umutlarla ekranlara gelmelerine rağmen düşük reytinglerle karşı karşıya kalıyor. Önceden en az 8 bölüm sürmesi planlanan yapımlar, bazen 2-3 bölümün ardından erken final yapabiliyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş’ın Haberine Göre

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