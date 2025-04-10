ASELSAN KPSS Şartsız binlerce personel alıyor; İşte maaşlar ve kadrolar

Yüksek maaşlı mühendislik ve teknik pozisyonlar başta olmak üzere birçok kadro için başvuru süreci başladı.

2025 Yılında ASELSAN'dan Dev Yatırımlar ve Personel Alımı

ASELSAN, savunma sanayine yönelik büyük yatırımlarını hızla hayata geçiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teşvik edilen üç stratejik ASELSAN yatırımı ile üretim ve Ar-Ge süreçlerinde görev alacak toplam 2.244 yeni personel istihdam edilecek. Yatırımlar ve projeler, yüksek mühendislik ve teknik pozisyonlardan oluşan geniş bir kadro ile başlatılacak.

Alım Yapılacak Stratejik Projeler

Foton Dedektör ve Nanoteknoloji Tesisi

Radar Sistem Entegrasyon ve Üretim Tesisi

Hava Savunma Sistemleri ve Akıllı Mühimmat Üretim Tesisi

Bu projeler, toplamda 616 milyon dolarlık yatırım ile hayata geçirilecek ve hem üretim hem de Ar-Ge süreçlerinde görev alacak personellerin katılımıyla savunma sanayine önemli katkılar sağlanacak.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular, ASELSAN’ın resmi kariyer sayfası üzerinden yapılacak. Adaylardan aranan genel şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

KPSS şartı aranmıyor

Göreve engel sağlık durumu olmamak

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

Pozisyona göre üniversite veya teknik lise mezunu olmak

ASELSAN, özellikle mühendislik ve teknik pozisyonlara yönelik geniş bir kadro alımı gerçekleştirecek. Bu fırsat, savunma sanayiinde kariyer yapmak isteyen genç profesyonellere önemli bir kapı aralamaktadır.

ASELSAN Tarafından Alım Yapılacak 74 Pozisyon

ASELSAN, 2025'te istihdam edeceği 2.244 personeli, toplamda 74 farklı pozisyonda alacak. İşte o pozisyonlardan bazıları:

Gömülü Yazılım Tasarım Mühendisi

Radar Sistem Mühendisi

FPGA Tasarım Mühendisi

Java Yazılım Mimarı

Elektrik-Elektronik Mühendisi

Kalite Yönetim Sistemi Mühendisi

Elektronik Test Tasarım Mühendisi

Hava Savunma Sistemleri Sistem Mühendisi

Sayısal Elektronik Tasarım Mühendisi

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Kaynak: https://www.aselsan.com/tr/kariyer#kariyer-alanlarimiz