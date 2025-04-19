Arka Sokaklar dizisinde ortalık karıştı; O isimler veda etti

Kanal D ekranlarında Cuma akşamlarına damga vuran yapım, bu kez iki önemli karakterin ayrılığıyla izleyiciyi şaşkına çevirdi. Uzun süredir kadroda yer alan isimlerin veda etmesi, dizinin gidişatına dair yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Özlem Çınar Veda Etti: Aylin Karakteri Efsaneleşmişti

Son bölümde en çok konuşulan gelişme, Özlem Çınar’ın canlandırdığı Aylin karakterinin diziden ayrılması oldu. Uzun yıllardır kadroda yer alan Aylin, izleyicinin gönlünde sağlam bir yer edinmişti. Ancak senaryo gereği hikâyesinin sonlanması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ayrılık, “bir devrin sonu” yorumlarıyla gündem oldu.

Serdar Bulut Krizi Derinleştiriyor

Öte yandan diziye yeni katılan Saruhan Hünel, Serdar Bulut karakteriyle tansiyonu yükseltti. Özellikle Çoban Ailesi ile yaşanan çatışmalar, olayların daha da içinden çıkılmaz hale gelmesine neden oldu. Serdar karakterinin agresif yapısı ve gizemli geçmişi, dizinin atmosferine karanlık bir ton kattı.

Şule ve Metin Ayrılığı Gündemde

Kulislere düşen bir diğer iddia ise Çoban Ailesi’nden iki ismin daha veda edeceği yönünde. Şule ve Metin karakterlerinin senaryodan çıkarılacağı haberleri, izleyici cephesinde büyük şaşkınlık yarattı. Henüz yapımcılar tarafından resmi bir açıklama yapılmadı ancak senaryonun gidişatı bu ihtimali güçlendiriyor.

Hüsnü Komiser’i Zor Günler Bekliyor

Tüm bu gelişmeler, Hüsnü Komiser karakterini oynayan Özgür Ozan için de yeni bir dönemi başlatacak gibi görünüyor. Aile içi problemler, ekip içindeki gerilimler ve yeni tehditler derken karakterin psikolojik yükü daha da artıyor. Önümüzdeki bölümlerde Hüsnü’nün dayanma gücü ciddi şekilde test edilecek.