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Arka Sokaklar dizisinde büyük ayıp

Uzun soluklu dizide önemli bir oyuncu değişimi yaşanırken, seyirci tepkisini sosyal medyada yoğun şekilde dile getirdi.

Arka Sokaklar dizisinde büyük ayıp

Kanal D’nin ekran klasiği haline gelen Arka Sokaklar, 711. bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Bu kez gündemde dizinin senaryosu değil, sürpriz bir veda vardı.


🎬 Özlem Çınar’ın Ayrılığı İzleyicide Hayal Kırıklığı Yarattı

Diziye uzun yıllardır Aylin karakteriyle damga vuran Özlem Çınar, son bölümde izleyiciye duygusal bir vedayla ayrıldı. Televizyon kariyerinde önemli bir yer edinen Çınar’ın ani vedası, sadık izleyiciler tarafından "yetersiz sahne süresi" nedeniyle eleştirildi.

Sosyal medyada, “Yapımcılar bu veda Aylin’e yakışmadı” şeklinde yoğun yorumlar yapıldı.


🔄 Kadroda Yeni İsim: Yasemin Kay Allen

Gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. Aylin’in ayrılığı sonrası, Hakan karakterinin de diziden çıkacağı yönünde bazı iddialar gündeme gelirken, yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan kadroya yeni bir isim katıldı: Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen, Arka Sokaklar ailesine dahil oldu. Allen’in karakteriyle ilgili detaylar önümüzdeki bölümlerde netleşecek.


📅 Yeni Bölüm Cuma Akşamı Kanal D’de

Arka Sokaklar’ın merakla beklenen 712. bölümü, 10 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bölümde yaşanacak yeni gelişmeler ve karakter dinamikleri şimdiden merak konusu.

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