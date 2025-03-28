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Arka Sokaklar dizinde beklenmeyen ayrılık! Yine veda etti

2006 yılından bu yana ekranlarımızda izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar, sürekli yenilenen oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

Arka Sokaklar dizinde beklenmeyen ayrılık! Yine veda etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü merkezli özel bir ekibin etrafında şekillenen dizi, aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor.

Bir dönem final iddialarıyla gündeme gelen yapım, reytinglerin beklendiği gibi devam etmesi halinde 20. sezonla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cuma akşamları yayınlanan dizi, son olarak 706. bölümle ekranlara yansıdı.

Kadrosunda yaşanan son değişiklikler ise merak konusu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kanal D’nin yayın haklarını Erler Film’den devralan D Media imzasıyla hazırlanan Arka Sokaklar’da uzun yıllardır “Aylin” karakterine hayat veren Özlem Çınar, 710. bölümle birlikte diziye veda edecek. Özlem Çınar daha önce de Arka Sokaklar’dan ayrılıp kısa bir süre sonra geri dönmüştü; ancak Aylin karakterinin hikayesinin son bulmasıyla birlikte oyuncu, final yapma kararı aldı.

Bu gelişme, dizinin uzun soluklu serüveninde yeni bir dönemin habercisi olurken, Arka Sokaklar’ın izleyici kitlesi arasında heyecan ve merak uyandırıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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