Ardı ardına depremler! Naci Görür uyardı; O fay harekete geçti

Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Uluabat Fay Zonu'nun zaman içinde stres biriktirdiğine dikkat çekerek, bu fayların detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Bursa ve İzmir'deki Depremler Endişe Yarattı

Dün öğle saatlerinde Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 4,1 büyüklüğünde, ardından İzmir Çeşme açıklarında 3,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlar arasında endişeye yol açtı.

"Uluabat Fay Zonu Stres Biriktiriyor"

Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada Bursa'da yaşanan depremin Uluabat Fay Zonu içinde gerçekleştiğini belirtti. Bu fayın sağ yönlü bir yapıya sahip olduğunu ve zaman içinde stres biriktirdiğini ifade eden Görür, en son büyük depremin 1855 yılında yaşandığını hatırlattı. 7'den büyük olduğu tahmin edilen bu depremin, ciddi can ve mal kaybına yol açtığını söyledi.

"Detaylı İnceleme Şart"

Görür, bölgedeki fay hatlarının gelecekte ne zaman büyük bir deprem üreteceğinin bilinmediğini belirterek, bilim insanlarının bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde araştırması gerektiğine dikkat çekti.

Deprem uzmanları, bölgedeki sismik hareketliliğin düzenli olarak izlenmesi ve yapı stokunun depreme dayanıklılığı konusunda önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. Yetkililerden, bilimsel çalışmalar doğrultusunda gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - Naci Görür