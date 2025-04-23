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Araplar gitti, artık onlar Türkiye'ye akın ediyor!

2024 yılında Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 62 milyonu geçti. İran, Rusya ve Almanya’dan gelen turist sayısında artış sürerken, İstanbul en çok tercih edilen şehir oldu. 2025 yılının ilk iki ayında Türkiye, 4 milyondan fazla yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Araplar gitti, artık onlar Türkiye'ye akın ediyor!

Turizm Haftası kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre, Türkiye 2024 yılında toplam 62 milyon 269 bin 890 ziyaretçi ağırladı. Bu ziyaretçilerin 52 milyon 629 bini yabancı turistlerden, 9 milyon 640 bini ise yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından oluştu.

Bu rakamlar, Türkiye’nin pandemi sonrası toparlanma sürecini başarıyla atlattığını ve yeniden turizmin gözde rotalarından biri haline geldiğini ortaya koyuyor.

2025’e Güçlü Başlangıç: İlk İki Ayda 4,3 Milyon Turist 🚀

Ocak 2025’te 2 milyon 171 bin 118, Şubat ayında ise 2 milyon 171 bin 942 yabancı turist Türkiye’yi ziyaret etti. Böylece yılın ilk iki ayında gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı 4 milyon 343 bin 60 oldu.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0,03 oranında artış yaşandı. Küresel ekonomik belirsizliklere rağmen turist ilgisinin sürmesi, Türkiye’nin turizmdeki cazibesini koruduğunu gösteriyor.

🌐 İranlılar Türkiye’ye Akın Etti: Zirvedeler!

Ocak ve şubat aylarında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke İran oldu. 463 bin 865 İranlı turist, Türkiye’yi ziyaret etti. İran’ı sırasıyla:

Rusya – 371 bin 344 kişi

Almanya – 330 bin 70 kişi

Bulgaristan

İngiltere izledi.

İranlı turistlerin yoğun ilgisi, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde turizm hareketliliğini artırıyor. Alışveriş, sağlık turizmi ve dini ziyaretler bu ilgide başlıca rol oynuyor.

📍 En Çok Tercih Edilen Şehir: İstanbul

Ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptığı şehirler sıralamasında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u:

Edirne

Antalya

Artvin

Hakkari takip etti.

İstanbul’un tarihi, kültürel ve gastronomik zenginlikleri, onu uluslararası turistler için her zaman cazip bir destinasyon haline getiriyor. Edirne'nin ise Bulgaristan ve Yunanistan'dan günübirlik gelen turistlerle yoğunluk yaşadığı biliniyor.

📊 2024 + 2025 İlk İki Ay Toplamı: Yaklaşık 57 Milyon Turist

Geçen yıl ve 2025’in ilk iki ayı birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’yi ziyaret eden toplam yabancı turist sayısı 56 milyon 972 bin 343 oldu. Bu rakam, turizmin Türkiye ekonomisindeki payının ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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