Aralık ayıyla çinekop ve hamsi satışa çıktı! İşte güncel balık fiyatları...

Kış mevsiminde balık çeşitlerinin azalmaya başlaması, balık fiyatlarında dalgalanmalara yol açsa da Kocaeli'deki vatandaşlar, bu taze ve besleyici ürünlere olan ilgilerini sürdürüyor. Özellikle hamsi ve çinekop gibi balıklara yönelim son günlerde arttı.

Güncel Balık Fiyatları:

Hamsi: 300 TL/kg

Palamut: 250 TL/adet

Çupra: 200 TL/adet

Levrek: 200 TL/adet

Turna Mezgit: 600 TL

Barbun: 500 TL

İstavrit: 150 TL

Sarıkanat: 500 TL

Norveç Somon: 550 TL/kg

Çinekop: 350 TL/kg

Mezgit: 350 TL

Balıkçı Esnaflarından Açıklamalar:

Balıkçı esnafı Oktay Güngördü, deniz şartlarının etkisiyle fiyatların bir süreliğine arttığını ancak bunun geçici olduğunu belirtiyor. “Hamsi ve çinekop son zamanlarda yoğun ilgi görüyor. Hamsinin kilogram fiyatı şu anda 300 TL, çinekobun ise 350 TL. Geçtiğimiz hafta palamut daha çok tercih ediliyordu, ancak şimdi bu balıklar ön planda. Enflasyon ve hava koşulları, balık fiyatlarını etkileyen faktörler arasında,” diyor.

Bir diğer balıkçı ise, geçen seneye göre bu yıl balık fiyatlarının daha uygun olduğunu belirtiyor. “Palamut bol olduğu için fiyatlar dengelendi, istavrit fiyatları geçen yıla oranla çok daha düşük. Şu an 150 TL’den satılıyor. Hamsi, bir süre daha 300 TL civarında kalacak, ancak Karadeniz’den yeni hamsi gelmesiyle fiyatların düşmesini bekliyoruz,” şeklinde konuşuyor.

Balığın En Lezzetli Zamanı:

Bölgedeki balıkçı Sinan Fuat ise, şu anda balıkların en yağlı ve en lezzetli zamanında olduklarına dikkat çekiyor. “Balıklar şu an çok lezzetli, özellikle ızgara yapıldığında harika bir tat alıyorlar. Bu dönemde balık fiyatları yüksek olabilir, ancak ilerleyen günlerde fiyatların düşmesini bekliyoruz,” diyor.

Kocaeli’deki balık tezgahlarında vatandaşlar, taze balıklara olan ilgisini sürdürürken, fiyatlar ve çeşitler arasında yaşanacak dalgalanmalara karşı dikkatli olmaya devam ediyor. Sonbahar ve kış aylarında balıklar, besleyici özellikleri ve lezzetleriyle sofralara renk katmaya devam ediyor.

Kaynak: gazeteoku