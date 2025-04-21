Araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç müjdesi Meclis'te

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni yasa teklifiyle, 2000 model ve öncesi araçlara sahip olan vatandaşlar için önemli bir fırsat doğdu. Teklif, bu araçların hurdaya ayrılması şartıyla ÖTV ödemeden sıfır ve yerli üretim otomobil satın alma hakkı tanıyor.

Bu adım, yaşlı araç sahiplerine ekonomik avantaj sağlarken, otomotiv piyasasında da ciddi bir hareketlilik başlattı.

Kimler Yararlanabilecek?

📌 Şartlar şöyle:

Aracınız 2000 model ya da daha eski olmalı

Aracı hurdaya ayırmanız gerekiyor

Sadece yerli üretim sıfır araçlar için geçerli olacak

Satın alınan araçlar için ÖTV muafiyeti uygulanacak

Bu teşvik, çevreci araç kullanımını artırmak ve trafikteki eski araçların yol açtığı riskleri azaltmak için planlandı.

Amaç Ne? Hem Ekonomi Hem Çevre Kazanacak

MHP milletvekilleri tarafından sunulan teklif, şu hedefleri taşıyor:

✔️ Yaşlı araçları trafikten çekerek trafik güvenliğini artırmak

✔️ Emisyon salınımını düşürmek

✔️ Yerli otomobil satışlarını teşvik ederek otomotiv sektörünü desteklemek

✔️ Türkiye ekonomisine katkı sağlamak

Türkiye’de Kaç Eski Araç Var?

Türkiye genelinde 3 milyondan fazla 2000 model ve altı araç olduğu tahmin ediliyor. Bu araçların hurdaya ayrılması, çevre dostu ulaşım için önemli bir adım olacak. Ancak yaş sınırının, teşvikten faydalanmak isteyen tüm araç sahiplerini kapsayıp kapsamadığı da tartışma konusu.



Yasa Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Şu anda teklif, TBMM komisyonlarında görüşülmeye devam ediyor.

📌 Yasanın çıkış tarihi ve uygulamanın başlangıcı henüz netleşmedi.

Ancak beklenti, düzenlemenin önümüzdeki haftalarda sonuçlanarak yürürlüğe girmesi yönünde.



Soru: ÖTV’siz sıfır araç teşviki kimleri kapsıyor?

Yanıt: 2000 model ve daha eski araca sahip olan vatandaşlar, araçlarını hurdaya ayırmaları halinde ÖTV muafiyetiyle yerli üretim sıfır araç satın alabilecek.

Kaynak: Meclis Komisyon Raporları, Otomotiv Sektörü Paydaş Görüşmeleri – Nisan 2025

Derleme: gazeteoku.com