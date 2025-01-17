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Arabası olan yandı; Benzinin fiyatı arşa çıkacak

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak sürekli güncelleniyor.

Arabası olan yandı; Benzinin fiyatı arşa çıkacak

1 Ocak 2005’ten itibaren yürürlüğe giren Serbest Fiyatlandırma Sistemi kapsamında, akaryakıt fiyatları dağıtım şirketleri tarafından belirleniyor. İşte güncel fiyatlar:

İstanbul’da Benzin ve Motorin Fiyatları

İstanbul’da benzinin litre fiyatı 45,17 TL ile 45,32 TL arasında değişirken, motorin ise 47,12 TL ile 47,24 TL arasında satılıyor.

Ankara’da Akaryakıt Fiyatları

Ankara’da benzinin litre fiyatı 45,82 TL seviyesinde bulunurken, motorin 47,90 TL’den satılıyor.

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru hareketliliğine bağlı olarak akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından belirleniyor. Bu şirketler, küresel piyasalardaki değişimleri dikkate alarak kendi fiyat politikalarını oluşturuyor. Aynı zamanda, bayiler de belirlenen tavan fiyatlar çerçevesinde rekabet koşullarına göre fiyatlarını düzenleyebiliyor.

Benzinde Fiyat Artışı Motorine Yansımayacak

Benzin fiyatlarında yaşanan artışın motorine yansımayacağı belirtilirken, akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak değişiklik göstermeye devam etmesi bekleniyor.

Resmi Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Resmi Web Sitesi - www.epdk.gov.tr

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