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Araba camlarındaki gizemli kodlar! Sırrı çözüldü!

Günlük hayatımızda belki de defalarca gördüğümüz ancak çoğu zaman farkına varmadığımız küçük detaylardan biri de araba camlarının köşelerinde yer alan siyah kodlardır.

Araba camlarındaki gizemli kodlar! Sırrı çözüldü!

Bu kodlar yalnızca rastgele harf ve rakamlardan oluşan bir dizi değil, aslında önemli bilgiler içeren bir sistemdir.

Birçok kişinin merak ettiği bu siyah kodlar, araç güvenliği ve bakım süreçleri için kritik ipuçları taşır. Peki, bu gizemli işaretler tam olarak neyi ifade ediyor? İşte detaylar...

Cam Üzerindeki Siyah Kodların Anlamı

Araba camlarında bulunan bu kodlar, birçok önemli bilgiyi içerir. Özellikle cam değişimlerinde doğru parçanın seçilmesini sağlamak için büyük bir rol oynar. İşte kodların taşıdığı bilgiler:

1. Üretici Bilgisi

Camın hangi firma tarafından üretildiğini belirtir. Her üretici, kendi kod sistemini kullanır ve genellikle logoları da cam üzerinde yer alır.

2. Üretim Tarihi

Camın üretim yılı ve ayını ifade eden bir kod bulunur. Bu bilgi, camın ne kadar eski olduğunu anlamak açısından önemlidir.

3. Camın Türü ve Özellikleri

Camın lamine mi, temperli mi yoksa farklı bir teknolojiyle mi üretildiğini gösterir. Ayrıca UV koruma seviyeleri, ısıya dayanıklılık ve ses yalıtımı gibi bilgiler de bu kodlarda saklıdır.

4. Güvenlik ve Standart Belgeleri

Aracın camlarının güvenlik testlerinden geçip geçmediğini anlamak için uluslararası standartlara uygunluk işaretleri kullanılır.

(E) İşareti: Avrupa güvenlik standartlarına uygunluğu gösterir.

(DOT) İşareti: ABD güvenlik sertifikasına sahip olduğunu belirtir.

Bu işaretler sayesinde araç sahipleri, camın yasal olarak gerekli standartları karşılayıp karşılamadığını anlayabilirler.

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