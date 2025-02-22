Araba alacaklar dikkat; Kampanya başladı: 250 bin TL faizsiz...

Opel’in cesur tasarımı ve yüksek performansı ile öne çıkan modellerine sahip olmak artık daha kolay.

Opel’den Otomobil Sahibi Yapacak Kampanya!

Opel, yenilikçi tasarımı, gelişmiş teknolojisi ve güçlü performansıyla otomobil severlere cazip finansman seçenekleri sunuyor. Marka, 250 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi fırsatlarıyla belirli modeller için özel kampanyalar başlattı.

Opel Corsa ve Astra’ya Özel Sıfır Faizli Kredi!

Modern tasarımı ve dinamik yapısıyla dikkat çeken Opel Corsa, 250 bin TL’ye kadar olan kredi desteğiyle, sıfır faiz avantajı ve 12 ay vade seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Bunun yanı sıra, Opel Astra da aynı ödeme koşullarıyla, güçlü tasarım anlayışını ve teknolojik donanımını alıcılarına sunuyor.

Opel Grandland: Donanımı Zirveye Taşıyor!

Opel’in en donanımlı SUV modellerinden biri olan Opel Grandland, yenilenen tasarımı ve ileri sürüş destek sistemleriyle sürücülere üst düzey konfor sağlıyor. 250 bin TL’ye 12 ay vadeli, sıfır faizli kredi avantajı bu modelde de geçerli.

Elektrikli ve Hibrit Modellerde Avantajlı Finansman!

Opel, çevre dostu teknolojiler konusunda da iddialı! Tamamen elektrikli ve hibrit modeller için de 250 bin TL’ye 12 ay vade ve sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor.

🚗 Opel Corsa Elektrik ve Opel Astra Elektrik modelleriyle sıfır emisyonlu ve çevre dostu sürüş keyfini yaşamak isteyenler için büyük bir fırsat!

Opel, hem performans hem de çevreci teknoloji arayan otomobil severler için benzersiz kampanyalar sunmaya devam ediyor.

📌 Sizce sıfır faizli kredi kampanyaları otomobil sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor mu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın! 🚀

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Derleme: gazeteoku.com