Anneden, babadan, dededen miras bekleyenler dikkat; Emsal karar

Samsun’da yaşanan olay, yalnızca bir ailenin değil, aynı zamanda birçok çiftin geleceğini etkileyecek nitelikte. Fikret A., ikinci evliliğine saatler kala müstakbel eşi Perihan ile noter huzurunda miras feragat sözleşmesi imzaladı. Ancak bu sözleşme, onun ölümünün ardından büyük bir hukuki tartışmanın merkezine oturdu.

⚖️ Dava Süreci Nasıl Başladı?

31 Ekim 2021’de hayatını kaybeden Fikret A.’nın ardından mirası, ilk evliliğinden olan çocuklarına kaldı. Ancak eşi Perihan, nikâhtan hemen önce imzalanan feragat sözleşmesinin hukuken geçersiz olduğunu iddia ederek mirasçılık hakkını talep etti.

Avukatıyla birlikte dava açan Perihan şu argümanlara dayandı:

📄 Sözleşme nikâh öncesinde imzalandı, bu yüzden miras hakkı henüz doğmamıştı.

✍️ Feragat edilen hak, doğmamış bir hak olduğu için sözleşme geçersizdi.

🏛️ Mirasçılık belgesi, Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınarak hak resmileştirildi.

Bu gelişmelere karşılık, Fikret A.’nın ilk evliliğinden olan çocukları da Perihan’ı kötü niyetle hareket etmekle suçlayarak mirasçılık belgesinin iptali için karşı dava açtı.

🧑‍⚖️ Yargıtay’dan Emsal Nitelikte Karar

Dava, önce Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'nde değerlendirildi. Ardından dosya, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Yargıtay, dikkat çeken ve benzer olaylar için emsal teşkil edecek nitelikte bir karar verdi:

Evlilik öncesinde imzalanan miras feragat sözleşmeleri, miras hakkı doğmadığı için hukuken geçerli sayılmaz. Bu karar, özellikle evlilik arifesinde olan çiftlerin yaptıkları sözleşmelerin geçerliliği konusunda önemli bir hukuki içtihat oldu.

👩‍❤️‍👨 Evlilik Öncesi Sözleşme Yapanlar Ne Yapmalı?

Yargıtay'ın bu kararı, birçok kişi için bir uyarı niteliğinde. Hukukçular, miras feragati gibi kritik konuların nikâh sonrası yapılması gerektiği konusunda uyarıyor. Çünkü Türk Medeni Kanunu'na göre miras hakkı, kişinin ölümünden sonra doğar ve bu hak henüz doğmadan yapılan feragatler mahkemelerce kabul edilmeyebilir.

Kaynak: İHA