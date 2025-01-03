Anne, babalar panikte; 2025'te yüzde 60 zamlanacağı duyuruldu

Resmi olarak zam oranları açıklanmasa da, belirlenen üst sınır doğrultusunda özel okulların öğrenim ücretlerine yüzde 54,8 oranında zam yapabileceği tahmin ediliyor. Bu artış, özellikle veliler için ciddi bir yük oluşturacak.

Orta Seviye Özel Okulların Yeni Ücretleri

Orta seviyede bir özel okulun yıllık öğrenim ücretinin yaklaşık 300 bin TL olacağı öngörülüyor. Buna yemek, ulaşım, forma, kitap ve kırtasiye gibi ek hizmetler de eklendiğinde, bir öğrencinin yıllık toplam maliyetinin 500 bin TL’yi aşması muhtemel görünüyor.

Ek Hizmetlere Zam Sınırı

Yeni yönetmelikle, yemek ve servis ücretleri için herhangi bir düzenleme yapılmamış olsa da, diğer ek hizmetlere zam sınırı getirildi. Pansiyon, kıyafet, etüt gibi hizmetlerde zam oranı, 12 aylık ÜFE ve TÜFE toplamının yarısının 5 puan altı kadar olacak. Bu durumda, bu hizmetlere en fazla %49,8 oranında zam yapılabilecek.

Yabancı ve Üst Segment Okulların Ücretleri

Bazı yabancı özel okullarda ve üst segment eğitim kurumlarında ise masraflar daha da yüksek. Örneğin, geçen yıl ücreti 600 bin TL olan Fransız liselerinin, 2025-2026 dönemi için 900 bin TL’yi aşması bekleniyor. Bu tür okullarda bir öğrencinin yıllık toplam maliyeti, 800 bin ile 928 bin TL arasında değişebilir.

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Web Sitesi, TÜİK Resmi Verileri