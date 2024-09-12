Ankaralı Turgut son hali sevenlerini üzdü! Kanser olan sanatçı ilaç alamıyor

Ankara şarkılarının en sevilen isimlerinden biri olan Ankara Turgut, kanserle mücadelesi sürüyor. 1,5 ayda 13 kilo veren ünlü sanatçı, akıllı ilaç kullanması gerektiğini ancak ilaçları alamadığı öğrenildi.

Kanserle mücadele veren Ankaralı Turgut, tanesi 67 bin TL olan akıllı ilaç alamadığını açıkladı.

Ankara türküleri diyince akla gelen ilk isim olan Turgut, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu ve kanserle savaştığını açıkladı.

Akciğer kanserini yenip, sevenleriyle buluşmak isteyen Ankara Turgut, son hali yürek burktu.

Akıllı ilaç alamıyor!

Karaciğerinde sarkma olan Namık, 3 ay içerisinde vücudundaki kanser zamanla karaciğere de yayıldı. Maddi durumu nedeniyle ilaç alamadığını ifade eden Turgut, çok para kazanmadığını ifade ederek ilaçları alamadığını ifade etti.

Sanat camiasına kırgın olduğunu ifade eden Turgut, "Sağlık,sağlık,sağlık" diyerek sözlerini tamamladı.