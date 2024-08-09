ANKARA POLATLI OTOBÜS KAZASI ÖLENLERİN İSİM LİSTESİ (2024 AĞUSTOS) | Ankara kaza yaralıların isimleri

9 Ağustos Cuma sabahı, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan korkunç bir trafik kazasıyla sarsıldık. İzmir'den Ağrı'ya gitmekte olan yolcu otobüsünün karıştığı kazada, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 26 yolcu ise yaralandı. Bu elim kazanın ardından, kazada yaşamını yitirenlerin ve yaralıların isimleri merak konusu oldu.

Kazanın Detayları ve Olay Yerinden İlk Bilgiler

Ankara'da meydana gelen otobüs kazasında, sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. İzmir'den Ağrı'ya yolcu taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait otobüs, Polatlı ilçesi yakınlarındaki Olukpınar köyü mevkiinde köprü ayaklarına çarparak devrildi. Kazanın ardından, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, otobüste sıkışan yolcuları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaşamını Yitiren Vatandaşların İsimleri Henüz Açıklanmadı

Ankara Valisi Vasip Şahin, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin yaralandığını duyurdu. Vefat eden vatandaşların isimleri henüz açıklanmazken, otobüste bulunan yolcuların yakınları büyük bir endişeyle haber bekliyor.

Görgü Tanığından Kazanın Anlatımı

Kazanın görgü tanıklarından biri olan Murat Türkoğlu, olay anını şöyle anlattı: "Temelli'den birlikte yola çıktık, otobüs bizden biraz öndeydi. Yolculuk sırasında otobüsün yalpalamaya başladığını fark ettim. Köprüye yaklaştığımızda, otobüs hızla köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama maalesef duymadı."

Adalet Bakanlığı Soruşturma Başlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Polatlı'daki bu feci kazaya ilişkin bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kazayla ilgili olarak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini belirtti. Bakan Tunç, "Kazanın tüm boyutlarıyla araştırılacağını ve soruşturmanın titizlikle sürdürüleceğini" ifade etti.

Bu acı olay, birçok aileyi yasa boğarken, kazanın nedenleri ve sorumluları hakkında yapılacak soruşturmanın sonuçları merakla bekleniyor.