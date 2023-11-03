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Ankara kulislerinde konuşulan bu haber asgari ücretlileri üzecek! Yerel seçimlerden sonra artık iki kez zam yapılmayacak!

TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan konuk olduğu canlı yayında Ankara kulislerinde dolaşan haberi duyurdu. Bu habere göre yerel seçimlerden sonra artık asgari ücrete yılda bir kere zam yapılacak. İşte ayrıntılar..

TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, konuk olduğu canlı yayında milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretliyi üzecek bir haber geldi. Ankara kulislerinde konuşulanları TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan duyurdu. Sözcan'ın aktardığına göre senede iki kere zam alma durumu rafa kalkıyor.

Gelecek zamla birlikte senede iki kere zam alma durumunun rafa kalkma ihtimalinin Ankara kulislerinde konuşulduğunu ifade eden TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, yerel seçimler sonrası yüksek oranlarla zam alma ihtimalinin kalmayacağını belirtti.

TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan asgari ücret ve emekli zammına ilişkin "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldikten sonra sıkılışıma politikası uygulamaya başladı. Yerel seçimlere giderken kemerleri tamamen sıkamaz. Sene başında emekli ve çalışanların alacağı en yüksek zam olacak. Yerel seçimlerden sonra asgari ücrete yılda bir kere zam yapılacağı Ankara'da konuşuluyor." ifadelerine yer verdi.

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