Ankara, İstanbul, Kocaeli ve İzmir'e morlar çöktü; Kar fırtınası o tarihte geliyor

Bu durum vatandaşlarda merak uyandırırken, meteorolojik tahminlerde Marmara Bölgesi başta olmak üzere önümüzdeki süreçte kar yağışlarının görülebileceği öne sürülüyor.

Marmara İçin İlk Sinyaller: "Morlar Karı Gösteriyor"

Son günlerde meteorolojik modellerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. GFS (Global Forecast System) tarafından paylaşılan uzun vadeli hava durumu tahminlerinde Marmara Bölgesi’nde kar yağışını işaret eden sinoptik haritalar dikkat çekiyor. Özellikle haritalarda mor renk ile işaretlenen alanların kar yağışı alabileceği ifade ediliyor.

Meteorolojiyle ilgili yaptığı değerlendirmelerle tanınan Orçun Bostancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu tablo daha çok değişecek elbette, fakat Aralık ayında bu desenleri görmek, Ocak ve Şubat ayları için önemli bir sinyal olabilir."

Kar Fırtınaları Ocak Ayında Kapıda Olabilir

Mevcut tahminler, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli gibi büyükşehirlerde Ocak ayıyla birlikte yoğun kar yağışlarının ve kar fırtınalarının görülebileceğini işaret ediyor. Meteorolojik kaynaklar, mevcut sistemlerde görülen bu hareketliliğin, kışın geri kalanının oldukça hareketli geçebileceğine dair bir işaret olabileceğini vurguluyor.

Kaynak: Orçun Bostancı’nın Twitter Paylaşımı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Sitesi

Derleme: Gazeteoku.com

Not: Yukarıdaki bilgiler, güvenilir meteorolojik kaynaklardan derlenmiştir ve hava durumu tahminlerinde değişiklik olabileceği unutulmamalıdır.