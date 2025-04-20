GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Altay tankı rüyalarına giriyor; O ülkeler diken üstünde

Türkiye'nin yerli ana muharebe tankı projesi Altay, üçüncü çeyrekte ilk teslimatlarına hazırlanıyor.

Altay tankı rüyalarına giriyor; O ülkeler diken üstünde

Savunma alanında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen bu proje, Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Yabancı basın da Altay'ı dikkatle takip ediyor ve bu gelişmeyi Türkiye’nin savunma sanayi özerkliği yolunda “kritik bir kırılma anı” olarak değerlendiriyor.

Yerli Üretim Oranı Yüzde 95’e Yaklaştı

2018 yılında başlatılan Altay tankı projesi, motor ve şanzıman sistemleri dahil olmak üzere bileşenlerin büyük çoğunluğunu yerli olarak üretme hedefiyle tasarlandı. Bu doğrultuda projenin yüzde 95 oranında yerli üretimle tamamlanması planlanıyor. Altay’ın, hem iç güvenlik hem de ihracat açısından kritik bir platforma dönüşmesi bekleniyor.

Stratejik İş Birlikleri: Savunma Devleri Aynı Çatıda

Proje, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii şirketlerini tek çatı altında buluşturuyor. SSB ve BMC arasında imzalanan sözleşmeye göre ilk etapta 250 adet tank üretilecek; toplam hedef ise bin adede kadar çıkabilecek.

Aselsan: Elektronik sistemleri geliştiriyor.

Roketsan: Zırh modülleri ve aktif koruma sistemlerinden sorumlu.

Havelsan: Yazılım ve eğitim simülasyon altyapısını sağlıyor.

MKE: Ana silah üretimini üstleniyor.

Üç Farklı Versiyon: T1, T2 ve T3

Altay’ın ilk teslim edilecek versiyonu olan T1, aktif koruma sistemi ve modüler zırh sistemiyle donatıldı. Geliştirme sürecindeki T2 versiyonunda mobil kamuflaj, lazer güdümlü atış yeteneği ve izole mühimmat bölmesi gibi ileri özellikler bulunuyor. Uzun vadede beklenen T3 versiyonu ise otomatik yükleme sistemi ve uzaktan kumandalı taret ile gelecek.

Silah Sistemi ve Koruma Altyapısı

Altay’ın ana silahı, MKE imzasını taşıyan 120 mm L55 yivsiz top. Tankın koruma altyapısı ise Roketsan’ın geliştirdiği modüler kompozit zırh sistemi üzerine kurulu. Bu sistem, hem kinetik mühimmatlara hem de şekilli şarjlı tehditlere karşı etkin savunma sağlıyor. Spall astarı ve aktif koruma bileşenleri, zırhın etkinliğini artırıyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Yüzde 78 zam geldi; Vatandaşlar çileden çıktı Yüzde 78 zam geldi; Vatandaşlar çileden çıktı
Çiftçilere müjde; Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL... Çiftçilere müjde; Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL...
4 sene erken emekli olun; SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi! 4 sene erken emekli olun; SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi!
A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor
Araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç müjdesi Meclis'te Araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç müjdesi Meclis'te
Ali Koç'u istifa etmek zorunda bıraktı! Hakan Bilal Kutlualp adayız dedi sosyal medya yıkıldı Ali Koç'u istifa etmek zorunda bıraktı! Hakan Bilal Kutlualp adayız dedi sosyal medya yıkıldı
SON HABERLER
Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti
Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın... Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın...
Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı
3600 gün ara vermeden prim ödeyene müjde; SGK'dan yaş şartlı emeklilik hakkı! 3600 gün ara vermeden prim ödeyene müjde; SGK'dan yaş şartlı emeklilik hakkı!
BİM markette peynir, süt, tereyağı, cips indirimi; İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler BİM markette peynir, süt, tereyağı, cips indirimi; İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler
Evlerine giden bin pişman olur; Misafir sevmeyen 3 burç belli oldu Evlerine giden bin pişman olur; Misafir sevmeyen 3 burç belli oldu
Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok
Gram altın mı yoksa çeyrek mi; Hangisi daha çok kazandırır? Gram altın mı yoksa çeyrek mi; Hangisi daha çok kazandırır?