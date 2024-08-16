Alpay Özalan-Ahmet Şık Meclis Kavga İzle! Ahmet Şık Kimdir, Nereli, Hangi Partiden

Alpay Özalan-Ahmet Şık Meclis Kavga İzle. Olay, Alpay Özalan’ın konuşma yaptığı esnada başladı. Ahmet Şık, kürsüde Özalan’a sert bir şekilde karşılık verince, iki milletvekili arasında tansiyon bir anda yükseldi. Karşılıklı söz düellosu kısa sürede fiziksel bir arbedeye dönüştü. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yönettiği oturumda, yaşanan bu gerginlik salondaki diğer milletvekillerini de etkiledi.

Ahmet Şık Kimdir, Nereli, Hangi Partiden

Ahmet Şık, Türkiye'de gazetecilik ve siyaset alanında önemli bir isim olarak tanınıyor. Araştırmacı gazeteciliği ve toplumsal olaylara duyarlılığı ile bilinen Şık, aynı zamanda birçok makale ve kitabın da yazarıdır. Basın özgürlüğü konusundaki güçlü duruşu ve cesur çalışmalarıyla dikkat çeken Şık, kariyerini gazetecilikten siyasete uzanan bir çizgide şekillendirmiştir. Peki, Ahmet Şık kimdir ve hangi özellikleriyle öne çıkmaktadır?

10 Mayıs 1970 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Ahmet Şık, köken olarak Antalya, Kumluca'lıdır. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olan Şık, gazetecilik kariyerine üniversite yıllarında başlamıştır. Milliyet Gazetesi'nde stajyer muhabir olarak başladığı bu kariyer, yıllar içinde Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarında önemli pozisyonlarda sürmüştür.

1991 ile 2007 yılları arasında Cumhuriyet, Evrensel, Yeni Yüzyıl gazeteleri ve Nokta dergisi gibi prestijli yayın organlarında muhabir olarak çalışan Ahmet Şık, Reuters haber ajansında foto muhabirliği de yapmıştır. Radikal Gazetesi'nde çalışırken yaşadığı hukuki sorunlar nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan Şık, kariyerine Aktüel Dergisi'nde devam etmiştir. Ancak burada da açtığı dava nedeniyle işine son verilmiştir.Gazetecilik kariyerinin yanı sıra Ahmet Şık, siyaset dünyasında da etkili bir figür haline gelmiştir. 27. dönemde İstanbul Milletvekili olarak TBMM’ye giren Şık, Adalet Komisyonu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2020 yılında HDP’den istifa eden Şık, 2021 yılında Türkiye İşçi Partisi (TİP) saflarına katılarak siyasi kariyerini burada sürdürmüştür. TİP'te İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi olarak görev alan Şık, aynı zamanda partinin Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmektedir. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde yeniden İstanbul Milletvekili seçilerek meclisteki yerini korumuştur.

Ahmet Şık’ın kişisel hayatı da birçok insan tarafından merak edilmektedir. Yonca Işık ile evli olan Şık, bir kız çocuk babasıdır. Mina Şık adındaki kızları ile mutlu bir aile yaşamı sürmektedir. Ailesine olan bağlılığı ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle de tanınan Şık, aynı zamanda birçok kitap ve makale yazarıdır. Bu eserlerinde genellikle Türkiye'nin siyasi ve toplumsal dinamiklerini ele alan Şık, araştırmacı gazetecilik konusunda öncü isimlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Ahmet Şık, gazetecilik kariyeri boyunca Türkiye’nin en kritik dönemlerinde ortaya koyduğu cesur duruşla bilinir. Basın özgürlüğü konusundaki çalışmaları ve bu alanda verdiği mücadeleler, onun sadece bir gazeteci değil, aynı zamanda toplumsal bir figür olarak da öne çıkmasını sağlamıştır. Siyasi hayatında da aynı cesur duruşu sergileyen Şık, özellikle insan hakları, demokrasi ve özgürlük konularında tavizsiz bir çizgi izlemektedir.

Alpay Özalan-Ahmet Şık Meclis Kavga İzle!