GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Almayan bin pişman olur; TOGG T10X fiyat listesi evlere şenlik

Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası TOGG, Nisan ayının ortalarına doğru fiyat listesiyle yeniden gündeme oturdu.

Almayan bin pişman olur; TOGG T10X fiyat listesi evlere şenlik

Elektrikli otomobil pazarındaki büyümeyi destekleyen adımlarla birlikte TOGG, hem fiyat politikası hem de dönemsel kampanyalarıyla dikkat çekiyor.

Fiyatlara Bakmadan Karar Vermeyin

TOGG’un elektrikli SUV modeli T10X için belirlenen yeni fiyatlar, birçok otomobil severi heyecanlandırdı. Şirketin zaman zaman sunduğu faizsiz kredi gibi finansman destekleri de, bu aracı almak isteyenler için önemli bir avantaj sağlıyor.

Türkiye Elektrikli Araçlara Hazırlanıyor

Elektrikli araç kullanımını teşvik etmeye yönelik politikaların hız kazandığı Türkiye’de, TOGG gibi yerli üreticilerin sunduğu çözümler hem ekonomik hem de çevreci ulaşım adına kritik bir rol üstleniyor. Devlet destekleri, şarj altyapısındaki yatırımlar ve TOGG’un erişilebilir fiyat politikası da bu süreci hızlandırıyor.

TOGG T10X Güncel Fiyat Listesi – Nisan 2025

İşte TOGG T10X’in versiyonlarına göre güncel fiyatları:

V1 RWD Standart Menzili: 1.440.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 1.680.000 TL

V2 RWD Uzun Ev Fiyatı: 1.830.000 TL

Farklı menzil ve donanım paketlerine sahip bu üç versiyon, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre seçim yapmasına olanak tanıyor.

Kaynak: https://www.togg.com.tr/

ÇOK OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı imzaladı, Emekliler 15 bin TL alacak Cumhurbaşkanı imzaladı, Emekliler 15 bin TL alacak
WhatsApp'a müthiş özellik geldi WhatsApp'a müthiş özellik geldi
Tarım Kredi'den dev indirim; Yoğurt, süt, çay fiyatı dipte Tarım Kredi'den dev indirim; Yoğurt, süt, çay fiyatı dipte
Ünlü yatak firması iflas etti; Yüzlerce çalışan işsiz kalıyor Ünlü yatak firması iflas etti; Yüzlerce çalışan işsiz kalıyor
O ülke binlerce Türk vatandaşını sınır dışı ediyor O ülke binlerce Türk vatandaşını sınır dışı ediyor
Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler
SON HABERLER
"Kredi Kartları Aşkına: Alışverişkolik 3 Burç!" "Kredi Kartları Aşkına: Alışverişkolik 3 Burç!"
IQ seviyeler tavan; İşte herkesi zekasıyla alt eden o 3 burç! IQ seviyeler tavan; İşte herkesi zekasıyla alt eden o 3 burç!
Hayal Gücü Evrenin Ötesinde! O Kan Grubu Yaratıcılıkta Adeta Uçuyor! Hayal Gücü Evrenin Ötesinde! O Kan Grubu Yaratıcılıkta Adeta Uçuyor!
Yaş Onlar İçin Tali Detay! Ruhunu Hep 18 Hisseden O Burçlar Açıklandı! Yaş Onlar İçin Tali Detay! Ruhunu Hep 18 Hisseden O Burçlar Açıklandı!
Sinir Telleri Pamuk İpliğine Bağlı! Aniden Alevlenen O 3 Burç Belli Oldu! Sinir Telleri Pamuk İpliğine Bağlı! Aniden Alevlenen O 3 Burç Belli Oldu!
WhatsApp'a müthiş özellik geldi WhatsApp'a müthiş özellik geldi
Tofaş alacak paranız varsa bunun yerine sıfır TOGG T10F alın Tofaş alacak paranız varsa bunun yerine sıfır TOGG T10F alın
Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler