Almayan bin pişman olur; TOGG T10X fiyat listesi evlere şenlik

Elektrikli otomobil pazarındaki büyümeyi destekleyen adımlarla birlikte TOGG, hem fiyat politikası hem de dönemsel kampanyalarıyla dikkat çekiyor.

Fiyatlara Bakmadan Karar Vermeyin

TOGG’un elektrikli SUV modeli T10X için belirlenen yeni fiyatlar, birçok otomobil severi heyecanlandırdı. Şirketin zaman zaman sunduğu faizsiz kredi gibi finansman destekleri de, bu aracı almak isteyenler için önemli bir avantaj sağlıyor.

Türkiye Elektrikli Araçlara Hazırlanıyor

Elektrikli araç kullanımını teşvik etmeye yönelik politikaların hız kazandığı Türkiye’de, TOGG gibi yerli üreticilerin sunduğu çözümler hem ekonomik hem de çevreci ulaşım adına kritik bir rol üstleniyor. Devlet destekleri, şarj altyapısındaki yatırımlar ve TOGG’un erişilebilir fiyat politikası da bu süreci hızlandırıyor.

TOGG T10X Güncel Fiyat Listesi – Nisan 2025

İşte TOGG T10X’in versiyonlarına göre güncel fiyatları:

V1 RWD Standart Menzili: 1.440.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 1.680.000 TL

V2 RWD Uzun Ev Fiyatı: 1.830.000 TL

Farklı menzil ve donanım paketlerine sahip bu üç versiyon, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre seçim yapmasına olanak tanıyor.

Kaynak: https://www.togg.com.tr/