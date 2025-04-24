Alman sismolog uyardı; İstanbul'a kayıyor

Uzmanlar, bu depremin İstanbul için bir uyarı olup olmadığını tartışırken, Almanya’dan gelen açıklama dikkatleri yeniden Marmara fay hattına çevirdi.

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi’nden (GFZ) Prof. Dr. Marco Bohnhoff, bu depremin Marmara’daki sismik gerilimi İstanbul yönüne kaydırdığına dikkat çekti. Bohnhoff, iki kritik senaryoyu kamuoyuyla paylaştı.

🔍 “Ya Ana Depremdi Ya da Daha Büyüğü Geliyor”

Prof. Dr. Marco Bohnhoff, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada iki olasılığın öne çıktığını belirtti:

6,2 büyüklüğündeki deprem, ana şok olabilir. Bu durumda, artçı sarsıntılar zamanla azalacak ve bölge yeniden sismik sessizliğe bürünecek.

Büyük depremin habercisi olabilir. Bu senaryoya göre, stresin İstanbul’a kayması beklenen 7,4 büyüklüğündeki büyük Marmara depreminin yaklaştığı anlamına geliyor. Bohnhoff, hangi senaryonun geçerli olduğunu bugünden tahmin etmenin mümkün olmadığını da özellikle vurguladı.

⚠️ “Stres İstanbul’a Kaydı, Tehlike Sürüyor”

Deprem sonrası en dikkat çekici değerlendirme, Marmara fay hattındaki stresin doğuya, yani İstanbul’a doğru kayması oldu. Bu durum, İstanbul ve çevresinde daha büyük bir depremin olasılığını artırıyor.

📌 “Zamanı belli değil, ancak risk arttı.”

Bohnhoff’un bu cümlesi, bilimsel belirsizliğe rağmen dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

🌊 Artçı Sarsıntılar Devam Edebilir: “Ama 5’i Geçmeyebilir”

Alman sismolog, bölgede artçı depremlerin haftalarca sürebileceğini belirtti. Ancak bu sarsıntıların büyük olasılıkla 5 büyüklüğünü geçmeyeceğini ifade etti.

🔸 Bu artçı depremler, Marmara bölgesinde hissedilebilir ancak yapısal hasar oluşturma riski düşük.

📆 6 Şubat Depremlerinden Bu Yana Uyarılar Sürüyor

Hatırlanacağı üzere, Bohnhoff 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından da sismik platolardaki stresin yeniden dağıldığını ve kuzeydoğuda, Marmara çevresinde yeni riskler oluşabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik