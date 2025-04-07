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Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar'ın son hali olay oldu: İşte yeni mesleği

Eskilerin popüler yapımlarından biri olan “Aliye” dizisinde Arda karakterine hayat veren Ayberk Koçar, sosyal medyada paylaşılan eski görüntüleriyle yeniden gündeme geldi.

Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar'ın son hali olay oldu: İşte yeni mesleği

O dönem küçük bir çocuk olan Koçar, bugün 25 yaşında kocaman bir delikanlı olarak dikkat çekiyor.

Oyunculuktan Farklı Bir Yola Yöneldi

Sanem Çelik’in başrolünde yer alan “Aliye” dizisinde izleyiciyle buluşan Ayberk Koçar, dizinin ardından Pulsar ve Son Osmanlı Yandım Ali gibi projelerde rol aldı. Ancak, oyunculuk kariyerinde elde ettiği başarıların ardından farklı bir alana yönelerek mesleğini değiştirmeye karar verdi.

Eğitim ve Yeni Kariyer Adımları

Ayberk Koçar, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra, akademik yolculuğunu İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Denizcilik Çalışmaları alanında yüksek lisans yaparak sürdürdü. Bu disiplinlerarası eğitim deneyimi, onun sanat ve teknik bilgi birikimini harmanlamasına olanak tanıdı. Şimdi, bir mimarlık firmasında çalışarak profesyonel yaşamında yeni bir sayfa açtı.

Deneyim, Uzmanlık ve Çok Yönlülük

Koçar’ın oyunculuktan mimarlığa geçişi, deneyim, uzmanlık, yetkinlik ve güvenilirlik açısından önemli bir örnek oluşturuyor. Hem sahnede hem de iş hayatında edindiği tecrübeler, onun farklı disiplinlerde başarılı olabileceğinin kanıtı niteliğinde. Genç oyunculara ilham veren bu dönüşüm, kariyer basamaklarını tırmanırken eğitimine verdiği önemin ve alanında uzmanlaşma çabasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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