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Aleyna Dalveren'in Eşi Fatih Erdem Kimdir? Nereli, Ne İş Yapıyor?

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Aleyna Dalveren, 16 Nisan 2025’te Dubai’de gerçekleşen ihtişamlı düğünüyle magazin dünyasına damgasını vurdu.

Aleyna Dalveren'in Eşi Fatih Erdem Kimdir? Nereli, Ne İş Yapıyor?

Ünlü isimlerin akın ettiği bu özel gecede gözler yalnızca gelinde değil, gizemli eşi Fatih Erdem’deydi.

Magazin Tarihine Geçen Bir Düğün 🎉

Aleyna Dalveren ve iş insanı Fatih Erdem, Dubai’deki özel nikah töreniyle dünya evine girdi. Ardından İstanbul’da düzenlenen “aşiret düğünü” konseptli organizasyon ise gündemi adeta sarstı.
Düğünde öne çıkan anlar:

🎤 İbrahim Tatlıses’in sahne performansı

💸 Dilan Polat’ın sahnede dolar saçması

🕺 Şafak Sezer’in halay başı olması

👰‍♀️ Aleyna'nın üç farklı gelinlik giymesi

💎 Milyonluk takılar ve altın şovu

Fatih Erdem Kimdir? 🔍

Aleyna Dalveren’in eşi Fatih Erdem, göz önünde olmayı sevmeyen ancak iş dünyasında adından söz ettiren bir girişimci. Kamuya açık birçok bilgisi olmasa da, uzun süredir çeşitli sektörlerde yatırım yapan bir iş insanı olduğu biliniyor.

📍 Bazı kaynaklara göre Erdem, Doğu kökenli bir aileden geliyor ve güçlü aşiret bağlarına sahip.

Ne İş Yapıyor?

Fatih Erdem, medyada sık görünmeyen bir yatırımcı.
Şirket yapısı ve sektörel faaliyetleri hakkında kamuya açık net bilgi bulunmamakla birlikte, iş dünyasında sessiz ama etkili bir profil çiziyor.

Nasıl Tanıştılar? ❤️

Çiftin tanışma süreci tam olarak açıklanmasa da, yakın çevrelerine göre 2024 sonlarına doğru başlayan ilişkileri kısa sürede ciddileşti. Dubai’de kıyılan nikah, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Aleyna Dalveren Kimdir? 🎤🎬

📌 Doğum Yılı & Yer: 1994, İstanbul

📌 Eğitim: Nişantaşı Üniversitesi – Sinema ve Televizyon

📌 Oyunculuk:

Arka Sokaklar

Umutsuz Ev Kadınları

📌 Şarkılar:

Hastam Çok

Havam Yerinde

Yak Yak

Karabiberim (Serdar Ortaç cover)

📲 Sosyal medya içerikleriyle sık sık gündeme gelen Aleyna, 2023’te lüks araçlar ve silahlı sahneler içeren bir video nedeniyle gözaltına alınmıştı.

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