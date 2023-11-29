Akşener’in İYİ PARTİ’si bu haliyle CHP’ye bir fayda da getirmez! Barış Yarkadaş yazdı

TV100 yazarı Barış Yarkadaş köşe yazısında ''CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na öfke duyan ve bu öfkesini saklama ihtiyacı bile hissetmeyen Akşener, bunu artık öyle bir boyuta taşımış ki; inanılır gibi değil… Akşener’in, CHP’nin kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için imza veren Mansur Yavaş’a bu yüzden de kırgın ve kızgın olduğu söyleniyor.' ifadelerini kullandı.

CHP'YE GETİRECEĞİ FAYDA NE OLABİLİR Kİ?

CHP’nin yeni yönetimi bunca şaibe altında kalmış olan İYİ Parti ile yeniden bir iş birliği arayışı içinde ama İYİ Parti’nin bu haliyle CHP’ye yük olmaktan başka bir işe yaramayacağı da ortada… Zira taban ile tavan arasındaki güven ilişkisinin tamamen ortadan kalktığı bir partinin CHP’ye getireceği fayda ne olabilir ki?

CHP bu yüzden İYİ Parti yönetimi ile uğraşıp vakit kaybetmek yerine AKP ve MHP karşıtı İYİ PARTİ tabanı ile doğal ittifakı kurmanın yollarını bulmalıdır.

İMZA TEPKİSİ

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na öfke duyan ve bu öfkesini saklama ihtiyacı bile hissetmeyen Akşener, bunu artık öyle bir boyuta taşımış ki; inanılır gibi değil…

Akşener’in, CHP’nin kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için imza veren Mansur Yavaş’a bu yüzden de kırgın ve kızgın olduğu söyleniyor.

Partisi uzun süredir bir türbülansta olan ve bu türbülanstan çıkmasının hayli zor olduğu görülen Akşener, İYİ PARTİ’yi artık yönetemiyor. Ki; aslında yönetmemesi de gerekiyor.

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