Ak Parti'ye kimler katıldı? Ak Parti'ye geçen belediye başkanları belediyeler hangileri!

Ak Parti'ye geçen belediye başkanları belediyeler hangileri! Ak Parti'ye kimler katıldı- Bugünkü törende, İYİ Parti’den iki milletvekili ve Yeniden Refah Partisi’nden yedi belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı. Ayrıca, dört bağımsız belediye başkanının da partiye katılması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni katılan isimlerin rozetlerini takdim etti.

Milletvekili Transferleri

AK Parti'ye katılan milletvekillerinden Seyithan İşsiz ve Ahmet Ersagun Yücel, İstanbul’dan seçilmiş iki önemli isim. Her iki milletvekili de İYİ Parti’den AK Parti’ye geçiş yaparak dikkat çekti.

Seyithan İşsiz (İstanbul) - İYİ Parti

Ahmet Ersagun Yücel (İstanbul) - İYİ Parti

Belediye başkanları cephesinde ise AK Parti'ye katılan isimler, yerel yönetimlerde partinin gücünü artıracak stratejik adımlar olarak değerlendiriliyor.

İşte, AK Parti’ye katılan belediye başkanları:

Mahmut Dal (Adana, Saimbeyli) - Bağımsız

Cömert Özen (Adana, Feke) - Yeniden Refah Partisi

Ali Açmaz (Elazığ, Arıcak Bükardı) - Bağımsız

Emrullah Akpunar (Erzurum, Aziziye) - Yeniden Refah Partisi

Hayrettin Özdemir (Erzurum, Horasan) - İYİ Parti

Nevzat Karasu (Erzurum, Köprüköy) - Yeniden Refah Partisi

Ali Öztoklu (Konya, Doğanhisar) - Bağımsız

Fehim Kaya (Muş, Bulanık Yoncalı) - Yeniden Refah Partisi

Ömer Faruk Yenilmez (Muş, Merkez Yeşilova) - Yeniden Refah Partisi

Mesut Karayiğit (Ordu, Çaybaşı) - Yeniden Refah Partisi

Refahittin Şencan (Samsun, Ayvacık) - Yeniden Refah Partisi

Mehmet Begit (Şanlıurfa, Birecik) - Bağımsız

Zafer Arpacı (Uşak, Banaz) - Bağımsız

Erdoğan’dan Önemli Mesajlar

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 2028 seçimlerinde de halkın takdirini kazanarak iktidarını sürdüreceğini belirtti. Erdoğan, “Hizmet etmek isteyen herkese kapımız açıktır” diyerek partinin herkese açık olduğunu vurguladı.

Erdoğan’ın konuşmasında altını çizdiği diğer önemli noktalar şunlar oldu:

“Koltuğa kapılıp rehavete kapılamazsınız. Bu aziz milletin umuduyuz.”

“Tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz.”

“Yorulmuş olan kenara çekilmeli, her bir arkadaşımız işine odaklanacak.”

“Milletin partisi AK Parti’dir, millet sevdalılarına kapımız her zaman açıktır.”

Yeni Katılımların Siyasi Arenadaki Yansımaları

Bu yeni katılımlar, AK Parti'nin yerel ve ulusal siyasetteki etkisini artırma çabasının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. İYİ Parti’den iki milletvekilinin transferi, muhalefet partilerinin iç dengelerini nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretleri oluştururken, Yeniden Refah Partisi’nden gelen belediye başkanları, yerel yönetimlerde AK Parti'nin güçlenmesi açısından stratejik öneme sahip.

Erdoğan’ın konuşmasında vurguladığı “Yorulan kenara çekilmeli” ifadesi, partinin iç dinamiklerinde bir yenilenme sürecine işaret ediyor olabilir. Bu durum, parti içinde de bir performans denetimi ve revizyon sürecine girilebileceğini gösteriyor.

Kaynak: Gazeteoku.com