AK Parti AF için düğmeye bastı; Kritik tarih belli oldu

Meclis gündemine gelecek olan yeni düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacak.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, COVID-19 salgını sırasında çıkarılan ve açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz etmelerini öngören düzenlemenin kapsamı genişletiliyor. Temmuz 2023'te yapılan denetimli serbestlik düzenlemesinden bu yana, yasanın anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu yönünde tartışmalar yaşanıyordu. Bu düzenleme, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanların, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında dışarıda infaz etmelerini öngörüyordu. Ancak, 31 Temmuz 2023 öncesinde cezası kesinleşmiş olanlar bu kolaylıktan faydalanırken, aynı tarihten önce suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanlar bu kapsamın dışında kalıyordu.

Edinilen bilgilere göre, Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin sıcak baktığı yeni düzenleme ile 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanların da kapsama alınması planlanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde TGRT Haber'in yayınında bu konuda düzenleme yapılabileceğinin mesajını vermişti.

İYİ Parti de Kanun Teklifi Verdi

Muhalefet partileri de kamuoyunda COVID izni olarak bilinen düzenleme konusunda yeni bir adım atılmasını gündeme getiriyor. Bu konuda TBMM'ye çeşitli kanun teklifleri sunulmuş durumda. Son olarak İYİ Parti, aynı konuda bir kanun teklifi verdi. AK Parti kaynakları, yakında TBMM gündemine gelecek Yargı Paketi’nin görüşmeleri sırasında partilerin uzlaşması durumunda ortak imza ile önerge eklenebileceğini belirtti.

Kritik Tarih: 31 Temmuz 2023

Düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacak. Düzenlemeden, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar faydalanacak. Böylece, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş olmak kaydıyla, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edebilecekler. Yapılacak yeni düzenleme "kısmi af" olarak nitelendiriliyor. Eski düzenlemeden 31 Temmuz 2023 itibarıyla yalnızca cezası kesinleşmiş olanlar faydalanmıştı.

AK Parti kaynakları, eski düzenlemenin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dair tartışmaların haklılığına dikkat çekerek, "İki kişi düşünün; aynı mahkemede yargılandı, aynı cezaları aldılar. Ama birinin cezası 31 Temmuz 2023 öncesi kesinleşti, diğerininki sonraya kaldı. Bu gecikme, insanların kendilerinden değil, yargı süreçlerinden kaynaklanıyor. Burada bir adaletsizlik ortaya çıkıyor. O sebeple 31 Temmuz 2023 tarihi, cezanın kesinleştiği tarih değil, suçun işlediği tarih olarak esas alınmalı. Evrensel hukuk kuralları bunu gerektiriyor" açıklamasında bulundu.

AK Parti ve Adalet Bakanlığı kaynakları, yapılacak yeni düzenlemeden faydalanacak olanların sayısının kesin olmadığını belirterek, "31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin sayısı çıkarılabilir, ancak cezalarının ne zaman kesinleşeceğine dair bir veri yok. Şu anda toplam bir sayı ortaya çıkmaz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu