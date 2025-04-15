Ahlaksızlık; Esra Erol'da damadından hamile kalan kaynana olayı nedir?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan yapımda işlenen olay, ekran başındakileri adeta donup bıraktı.

🛑 Aile Skandalı Canlı Yayında Ortaya Serildi

Yayına katılan zihinsel engelli genç bir kız, nişanlısı ve annesinin birlikte kaçtığını iddia etti. Bu açıklama üzerine programda şok edici detaylar gün yüzüne çıkarıldı.

Genç kızın yayında yaptığı açıklamalarda, uygunsuz görüntülere tanık olduğu ifade edildi. Ayrıca, fiziksel şiddete maruz kaldığı da aktarıldı.

🤯 "Utanmıyorum" Sözleri Tepki Topladı

İddiaların ardından en sarsıcı bilgi ise kayınvalidenin damadından hamile olduğu yönündeydi. Bu gelişmenin açıklanması üzerine stüdyoda büyük bir gerginlik yaşandı.

Program sunucusu Esra Erol, "Utanmıyor musunuz?" diyerek tepkisini dile getirdi. Ancak damadın "Utanmıyorum, utanacak bir şey yok" şeklindeki yanıtı hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi.

📢 RTÜK Harekete Geçti

Olayın kamuoyunda büyük tepki çekmesinin ardından, RTÜK tarafından inceleme başlatıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Yayıncı kuruluşların aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha sorumlu davranmaları gerektiği" vurgulandı.

😔 Toplumda Derin Bir İz Bıraktı

Esra Erol’un programında yaşananlar kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. RTÜK’ün süreci yakından takip edeceği belirtildi.

Tartışmalı yayın, sadece bir televizyon programı değil; aynı zamanda toplumun hassas noktalarına dokunan ciddi bir olay olarak kayda geçti.