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Ahlaksızlar; Vatandaş isyan etti! Marketler tüketiciyi böyle kandırıyor

Erzurum'da bir zincir marketten bisküvi almak isteyen bir vatandaş, etiketteki fiyat ile kasada çıkan fiyatın birbirinden farklı olduğunu fark edince büyük bir tepki gösterdi.

Ahlaksızlar; Vatandaş isyan etti! Marketler tüketiciyi böyle kandırıyor

Müşteri, durumu market çalışanlarına bildirerek fiyat farkına dikkat çekmeye çalıştı, ancak beklediği çözümü alamadığını belirtti.

Etiket ve Kasadaki Fiyat Arasındaki Fark Vatandaşı Çileden Çıkardı

Olay, Erzurum’daki bir zincir markette meydana geldi. Bir müşteri, alışveriş sırasında bisküvi paketinin üzerinde görünen fiyat ile kasadaki fiyat arasında belirgin bir fark olduğunu fark etti. Market çalışanlarına durumu aktaran müşteri, herhangi bir çözüm önerisi almadı ve yaşanan bu durum karşısında büyük hayal kırıklığına uğradı.

Müşteri, fişin ve etiketin fotoğraflarını çekerek, sosyal medya ve Haberler.com WhatsApp ihbar hattına gönderdi. Çektiği fotoğraflarla birlikte, "Raf başka fiş başka. Ne tüketici hakem heyeti ne de market yetkilileri tüketiciyi dikkate almıyor. Yazık bu millete..." şeklinde bir mesaj bıraktı.

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