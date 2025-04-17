AHLAKSIZLAR Lahmacun ve tantunide eşek eti yemişiz! Bu markalardan kaçın

Tarım ve Orman Bakanlığı, 17 Nisan 2025 itibarıyla güncel taklit ve tağşiş listesini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan yeni veriler, gıda güvenliği konusunda endişe verici detayları gün yüzüne çıkardı. Lahmacun, tantuni ve sucuk gibi sıklıkla tüketilen ürünlerde eşek eti, sakatat, mekanik ayrılmış et, gıda boyası ve bitkisel yağ katkısı gibi skandal niteliğinde tespitler yapıldı. İşte halk sağlığını tehdit eden yeni ‘gıda teröristleri’ listesi… 👇



🥩 Lahmacun ve Tantunide Eşek Eti Tespiti Şok Yarattı

Bakanlık denetimleri sırasında en çok tepki çeken bulgu, Antalya’daki iki farklı işletmede yapılan tespitler oldu:

Biftek 33 Tantuni (Antalya): Tantunide eşek eti bulundu.

Bağ Konakları Cafe (Antalya/Muratpaşa): Lahmacunlarda eşek eti kullanıldığı belirlendi. Bu durum, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği sokak lezzetlerine karşı dikkatli olmasını bir kez daha gözler önüne serdi.



🧂 Baharatta Gıda Boyası, Nar Ekşisinde Hile

Gıda taklidi yalnızca et ürünleriyle sınırlı değil. Denetimlerde birçok baharat ve sos ürününde de kimyasal içerikli hileler saptandı:

Vinsu marka nar ekşisi: Gerçekte gıda boyası içerdiği tespit edildi.

Bilinmeyen markalı bazı baharat karışımları: Sağlığa zararlı renklendirici katkı maddeleri içeriyor.





🧀 Peynir ve Süt Ürünlerinde Antibiyotik ve Yağ Hilesi

Süt ve süt ürünlerinde yapılan denetimler de endişe verici sonuçlar doğurdu:

Cemalzade Peynir: Raf ömrünü uzatmak amacıyla natamisin adlı antibiyotik maddeye rastlandı.

Şefzade Kaşar: İçeriğinde bitkisel yağ kullanıldığı belirlendi.

Mioyo Süt Tozu: Süt tozu etiketiyle satılan ürünlerde bitkisel yağ tespiti yapıldı.

🔍 Natamisin’in Uzun Süreli Etkileri: Alerjik reaksiyonlar, bağırsak florasının bozulması, cilt tahrişi gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.



🥓 Sucuk ve Kıymada Mekanik Et Skandalı

Et ürünlerinde yapılan tahliller, üreticilerin bazı maliyet azaltma yöntemlerine başvurduğunu ortaya koydu:

Afyon Keyf-i Sucuk ve Ceylaner Sucuk: Halk sağlığı açısından tehlikeli olan mekanik ayrılmış et içeriyor.

🚫 Mekanik kıyma, düşük kalite et parçalarının yüksek basınçla ayrıştırılması sonucu elde edilir ve hijyen riskleri taşır.



🫒 Zeytinyağında Tohum Yağı Oyunu Devam Ediyor

Zeytinyağı sahteciliği yine gündemde!

Altınkent Zeytinyağı: Gerçek zeytinyağı yerine tohum yağı kullanıldığı anlaşıldı. Bu durum hem ürün kalitesini düşürüyor hem de tüketiciyi yanıltıyor.

🔗 KAYNAK: Güncel ve resmi duyurular için Tarım ve Orman Bakanlığı Resmi Web Sitesi üzerinden listeyi takip edebilirsiniz.