GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

AHLAKSIZLAR Lahmacun ve tantunide eşek eti yemişiz! Bu markalardan kaçın

Tarım Bakanlığı Yeni Taklit ve Tağşiş Listesini Açıkladı! Lahmacunda Eşek Eti, Peynire Antibiyotik Şoku! ⚠️🧪

AHLAKSIZLAR Lahmacun ve tantunide eşek eti yemişiz! Bu markalardan kaçın

Tarım ve Orman Bakanlığı, 17 Nisan 2025 itibarıyla güncel taklit ve tağşiş listesini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan yeni veriler, gıda güvenliği konusunda endişe verici detayları gün yüzüne çıkardı. Lahmacun, tantuni ve sucuk gibi sıklıkla tüketilen ürünlerde eşek eti, sakatat, mekanik ayrılmış et, gıda boyası ve bitkisel yağ katkısı gibi skandal niteliğinde tespitler yapıldı. İşte halk sağlığını tehdit eden yeni ‘gıda teröristleri’ listesi… 👇


🥩 Lahmacun ve Tantunide Eşek Eti Tespiti Şok Yarattı

Bakanlık denetimleri sırasında en çok tepki çeken bulgu, Antalya’daki iki farklı işletmede yapılan tespitler oldu:

Biftek 33 Tantuni (Antalya): Tantunide eşek eti bulundu.

Bağ Konakları Cafe (Antalya/Muratpaşa): Lahmacunlarda eşek eti kullanıldığı belirlendi. Bu durum, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği sokak lezzetlerine karşı dikkatli olmasını bir kez daha gözler önüne serdi.


🧂 Baharatta Gıda Boyası, Nar Ekşisinde Hile

Gıda taklidi yalnızca et ürünleriyle sınırlı değil. Denetimlerde birçok baharat ve sos ürününde de kimyasal içerikli hileler saptandı:

Vinsu marka nar ekşisi: Gerçekte gıda boyası içerdiği tespit edildi.
Bilinmeyen markalı bazı baharat karışımları: Sağlığa zararlı renklendirici katkı maddeleri içeriyor.

🧀 Peynir ve Süt Ürünlerinde Antibiyotik ve Yağ Hilesi

Süt ve süt ürünlerinde yapılan denetimler de endişe verici sonuçlar doğurdu:

Cemalzade Peynir: Raf ömrünü uzatmak amacıyla natamisin adlı antibiyotik maddeye rastlandı.

Şefzade Kaşar: İçeriğinde bitkisel yağ kullanıldığı belirlendi.

Mioyo Süt Tozu: Süt tozu etiketiyle satılan ürünlerde bitkisel yağ tespiti yapıldı.
🔍 Natamisin’in Uzun Süreli Etkileri: Alerjik reaksiyonlar, bağırsak florasının bozulması, cilt tahrişi gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.


🥓 Sucuk ve Kıymada Mekanik Et Skandalı

Et ürünlerinde yapılan tahliller, üreticilerin bazı maliyet azaltma yöntemlerine başvurduğunu ortaya koydu:

Afyon Keyf-i Sucuk ve Ceylaner Sucuk: Halk sağlığı açısından tehlikeli olan mekanik ayrılmış et içeriyor.

🚫 Mekanik kıyma, düşük kalite et parçalarının yüksek basınçla ayrıştırılması sonucu elde edilir ve hijyen riskleri taşır.


🫒 Zeytinyağında Tohum Yağı Oyunu Devam Ediyor

Zeytinyağı sahteciliği yine gündemde!

Altınkent Zeytinyağı: Gerçek zeytinyağı yerine tohum yağı kullanıldığı anlaşıldı. Bu durum hem ürün kalitesini düşürüyor hem de tüketiciyi yanıltıyor.

🔗 KAYNAK: Güncel ve resmi duyurular için Tarım ve Orman Bakanlığı Resmi Web Sitesi üzerinden listeyi takip edebilirsiniz.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Yeni TOGG fiyatıyla mest etti; Neredeyse yarı fiyatla satışa çıkacak Yeni TOGG fiyatıyla mest etti; Neredeyse yarı fiyatla satışa çıkacak
Dev ayakkabı firması iflas etti; Tüm mağazalar patladı Dev ayakkabı firması iflas etti; Tüm mağazalar patladı
Anneden, babadan, dededen miras bekleyenler dikkat; Emsal karar Anneden, babadan, dededen miras bekleyenler dikkat; Emsal karar
Naci Görür'den korkutan Kahramanmaraş depremi uyarısı Naci Görür'den korkutan Kahramanmaraş depremi uyarısı
Ziraat Bankası müşterilerine karşılıksız 1.500 TL yatıyor Ziraat Bankası müşterilerine karşılıksız 1.500 TL yatıyor
Hyundai tabuları yıktı; Asgari ücretliler bile kolayca alacak Hyundai tabuları yıktı; Asgari ücretliler bile kolayca alacak
SON HABERLER
30 gün sonra altın fiyatı bu kadar olacak! Ters köşe eden rakam 30 gün sonra altın fiyatı bu kadar olacak! Ters köşe eden rakam
BYD ve Chery'den dev marka Türkiye'ye geliyor! BYD ve Chery'den dev marka Türkiye'ye geliyor!
BİM ve A101'de ayçiçek yağı indirimi: İster 1 lt, ister 5 lt! İşte fiyatları... BİM ve A101'de ayçiçek yağı indirimi: İster 1 lt, ister 5 lt! İşte fiyatları...
Leyla dizisinde şok ayrılık; Bir dönem sona erdi Leyla dizisinde şok ayrılık; Bir dönem sona erdi
Dünyada Tek! İşte Diğerlerinden Çok Farklı Olan Burç Dünyada Tek! İşte Diğerlerinden Çok Farklı Olan Burç
Balıktan Daha Çok Omega 3! Canan Karatay'ın Önerdiği Mucize Tohum! Balıktan Daha Çok Omega 3! Canan Karatay'ın Önerdiği Mucize Tohum!
Bu işler 60 ay erken emekli ediyor; Yüksek maaşta var Bu işler 60 ay erken emekli ediyor; Yüksek maaşta var
1 milyon TL'nin 1 aylık yeni getirisi açıklandı: Faiz tavan 1 milyon TL'nin 1 aylık yeni getirisi açıklandı: Faiz tavan