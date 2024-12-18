AHLAKSIZLAR! Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne koymuşlar

Halk sağlığını tehdit eden bu firmaların ürünlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Detaylar haberimizde.



Bakanlık Uyardı: Çaylarda "İlaç Etken Maddesi" ve Gıda Boyası Tespit Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünlere dair duyurularını "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden yayımlamaya devam ediyor. Son açıklamalarda 7 farklı markanın ürettiği çaylarda ilaç etken maddesi ve gıda boyası kullanıldığı tespit edildi. Bu durum, çay severler için ciddi bir tehlike oluşturuyor.



Gıda Boyası Çayda Neden Kullanılıyor?

Gıda boyası, özellikle düşük kaliteli çayların satışını artırmak için kullanılıyor. Çay posasına gıda boyası eklenmesi, demlikte ve bardakta çayın daha koyu bir renge bürünmesini sağlıyor. Normalde bir demlikten yaklaşık 15 bardak çay elde edilirken, gıda boyası karıştırılan çaylardan bu miktar iki hatta beş katına kadar çıkabiliyor. Ancak bu yöntem hem sağlık açısından riskli hem de tüketiciyi yanıltan bir uygulama.



Saf Çaya Gıda Boyası Eklenir Mi?

Saf çayda gıda boyası kullanımı oldukça nadirdir. Çünkü doğal çaya gıda boyası eklenmesi, çayın rengini koyulaştırsa da lezzet ve kalite açısından ciddi kayıplara yol açar. Ancak düşük maliyetle daha fazla ürün elde etmeyi hedefleyen sahtekârlar, genellikle çay posasına gıda boyası karıştırarak bu ürünleri piyasaya sürüyor. Böylelikle düşük kaliteli çayları "yeniden değerlendirerek" haksız kazanç sağlıyorlar.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı - Güvenilir Gıda