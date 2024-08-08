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Ağustos 2024 Volkswagen fiyat listesi zamlandı: Polo, T Cross, Taigo, T Roc, Golf, Tiguan ve Passat fiyatları kaç para?

Ağustos ayı itibarıyla, Volkswagen markasının otomobil fiyatlarında kayda değer artışlar gerçekleşti.

Ağustos 2024 Volkswagen fiyat listesi zamlandı: Polo, T Cross, Taigo, T Roc, Golf, Tiguan ve Passat fiyatları kaç para?

En temel model olan Polo'nun bile fiyatı artık 1 milyon 150 bin lirayı aşarak, alıcılar için yeni bir maliyet düzlemi oluşturdu. Manuel vites seçeneğiyle sunulan bu modelin fiyatı, otomatik vites için 1.3 milyon liraya kadar yükseliyor.

Detaylı Fiyat Analizi: Polo'dan T-Roc'a Volkswagen'in 2024 Ağustos Fiyat Listesi

Polo Serisi:

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: ₺1,154,000
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: ₺1,279,000
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life: ₺1,379,000
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style: ₺1,591,000

Yeni T-Cross Serisi:

Yeni T-Cross 1.0 TSI 115 PS Manuel Life: ₺1,553,000
Yeni T-Cross 1.0 TSI 115 PS DSG Life: ₺1,736,000
Yeni T-Cross 1.0 TSI 115 PS DSG Style: ₺1,841,000
Yeni T-Cross 1.0 TSI 115 PS DSG R-Line: ₺1,910,000

Taigo Serisi:

Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: ₺1,477,000
Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Life: ₺1,682,000
Taigo 1.0 TSI 115 PS DSG Life ve Style: ₺1,894,000
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style: ₺2,017,000
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line: ₺2,158,000

Golf ve Golf GTI Serisi:

Golf 1.5 TSI ve eTSI modelleri: Fiyatlar ₺1,481,000'dan başlayarak ₺2,254,000'a kadar uzanıyor.

Golf GTI 2.0 TSI 245 PS DSG: ₺3,175,000
Golf R 2.0 TSI 320 PS 4MOTION DSG: ₺4,251,000

T-Roc Serisi:

T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life: ₺1,805,000
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style: ₺2,025,000
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line: ₺2,257,000

Yeni Tiguan ve Passat Serisi:

Yeni Tiguan 1.5 ve 2.0 motor seçenekleriyle, fiyatlar ₺2,159,000'dan başlayıp ₺3,984,000'a kadar çıkıyor.

Yeni Passat 1.5 eTSI ve 2.0 TDI modelleri: ₺2,242,000'dan başlayarak ₺4,491,000'a kadar yükseliyor.

Touareg V6 Serisi:

Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik: ₺8,473,000'dan başlayıp ₺8,848,000'a ulaşıyor.

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