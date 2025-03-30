Ağızlar açık kaldı; Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de

Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in yer aldığı jüri kadrosu, Elif İdiz’in performansını büyük bir hayranlıkla izlerken, Beyazıt Öztürk’ün “Aile dostunuz mu?” sorusuna, yarışmacının “Annem” yanıtı jürinin şaşkınlığını kameralara yansıttı. Bu beklenmedik açıklama, anında sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sahne arkasında verdiği röportajda Elif İdiz, “Babam müzisyen Cem İdiz, annem de oyuncu Nurseli İdiz. Bunca sene onların başarılarından ötürü kendimi geri çekmiş olsam da artık sıra bende diye umuyorum. Ben de bu alanda bir şeyler yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Yarışmacı, kendi kariyerinde yeni bir sayfa açma arzusunu belirtirken, seçtiği jüri üyesi olarak Hadise’yi tercih etti.