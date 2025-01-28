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Afrika üzerinden geliyor; İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli dikkat

Yeni haftayla birlikte, Türkiye'nin pek çok bölgesinde sıcaklıkların hızla artması bekleniyor.

Afrika üzerinden geliyor; İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli dikkat

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, özellikle batı kesimlerini etkileyecek. Meteorolojik verilere göre, bu sıcaklık dalgası Çarşamba günü yurdumuza giriş yapacak ve etkisi büyük ölçüde hissedilecek.

Sıcaklık Artışı Başlıyor

Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin çok üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Meteorologlar, özellikle Batı ve İç Anadolu'da, sıcaklıkların 20 dereceye kadar yükselmesini bekliyor. Bursa, Sakarya ve Kocaeli gibi illerde hava sıcaklıklarının 20-21 dereceyi bulması öngörülüyor. Hava kalitesinin düşmesi, bölgedeki kirliliğin artması beklenen olumsuz etkiler arasında yer alıyor.

Afrika üzerinden geliyor; İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli dikkat5

İklim Değişikliği Etkisi

İklim değişikliği, dünya genelindeki hava koşullarını etkileyen başlıca faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye’de de son yıllarda gözlemlenen anomali, bu kış mevsiminin oldukça ılık geçmesinde kendini gösterdi. Kar yağışlarının yerini sıcak hava dalgaları alırken, hava koşulları daha önceki yıllarda olduğu gibi soğuk ve karlı geçmiyor. Uzmanlar, bu durumu iklim değişikliğiyle ilişkilendiriyor.

Bölgelere Göre Sıcaklıklar

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir’in açıklamasına göre, sıcaklıklar pek çok bölgede normallerin üzerinde seyredecek. Marmara bölgesinde sıcaklıkların 6-16 derece arasında değişmesi beklenirken, Akdeniz ve Ege’de 9-20 derece arasında bir artış yaşanması öngörülüyor. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ise sıcaklıklar 2-18 derece aralığında olacak. Ayrıca, yüksek rakımlı bölgelerde sıcaklıklar daha düşük seviyelerde kalabilir.

Öne Çıkan Bölge: Batı Türkiye

Batı Türkiye’de yazdan kalma günlerin yaşanacağı bu dönemde, sıcaklıkların artışı dikkat çekici olacak. Hafta boyunca yağış beklenmemesi, bu sıcak hava dalgasının daha uzun süre etkili olacağı anlamına geliyor. Uzmanlar, sıcak havanın etkisini özellikle batı bölgelerinde ve Marmara’da daha belirgin şekilde hissedileceğini belirtiyor.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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