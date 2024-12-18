Acil kodla açıklandı; Kar İstanbul'un yanına geldi! O tarihte lapa lapa giriş yapacak

Meteorolojik kaynaklara göre, 28 Aralık 2024 tarihinde kar yağışının İstanbul'a giriş yapma ihtimali bulunmaktadır. Ancak, hava koşullarının değişkenliği nedeniyle bu tahminlerin kesinlik taşımadığı ve güncellenebileceği unutulmamalıdır.

Özellikle Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkili olacağı öngörülmektedir. Ancak, kar yağışının İstanbul'un merkezi ve batı bölgelerine ulaşması için daha soğuk hava koşullarının oluşması gerekmektedir. Bu nedenle, kar yağışının İstanbul'un merkezi bölgelerinde görülmesi için önümüzdeki günlerdeki hava koşullarının dikkatle izlenmesi önemlidir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Aralık 2024 tarihinde İstanbul ve çevresindeki iller için sarı kodlu uyarı yapmıştır. Bu uyarı, kar yağışı öncesinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olacağına işaret etmektedir.

Öte yandan, 18 Aralık 2024 tarihinde Türkiye genelinde bazı illerde kar yağışı beklenmektedir. Ancak, İstanbul'un bu iller arasında yer alıp almadığına dair spesifik bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynak linki: https://www.accuweather.com/tr/tr/istanbul/318251/december-weather/318251

Derleme: Gazeteoku.com