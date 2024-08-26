ABD'de sivrisinek virüsü alarmi! Doğu At Ensefaliti virüsünün tedavisi yok

ABD'nin Massachusetts eylatinin bazı bölgelerinde, sivrisinek virüsü doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsü tespit edildi.

Washington Post gazetesinin son dakika haberine göre, Massachusetts'in sağlık departmanı yetkilisi Robbie Goldstein, sivrisineklerden yayılan yeni virüs için açıklama yaptı. Sağlık departmanı Goldstein, Boston kentinin batısındaki Eorcester bölgesinde 80'li yaşlarda bir kişide virüsün görüldüğü doğrulandı.

İlk kez bir vaka ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Goldstein, virüsün yayılmaması için önlemler alacaklarını açıkladı. Ancak hastalıkla ilgili herkesi elini taşın altına almaya çağırdı.

Başka bir eyalet yetkilisi Randle ise Plymouth ve Worcester bölgelerinde sivrisinek ilaçlama yapacağını açıkladı.

İlaç ve elbise önerisi!

Randle, bölge sakinlerinden sivrisinek ilacı kullanmaları ve ciltleri örten giyseler giymeleri, açık hava etkinliklerinde sivrisineklerin yoğun olduğu yerlere gitmemeleri için uyardı.

Doğu At ensefaliti virsüsü nedir?

Enfekte sivrisinekler aracılığıyla insanlara buluşan Doğu At ensefaliti, ölümcül bir hastalık olarak biliniyor. ABD Hastalık kontrol ve önleme merkezi verileri bu hastalığın yüzde 30'unun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Doğu At Ensefaliti virüsü semptomları nedir?

Yüksek Ateş

Baş Ağrısı

Kusma

İshal

Uyku sersemliği