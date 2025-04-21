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A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor

🔴 Çocuklar için tehlike oluşturduğu tespit edilen “Mikrotem” marka yağ çözücünün satışı yasaklandı. Ürün, çocuk emniyetine uygun olmadığı gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor.

A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, 18 Nisan 2025 tarihinde yaptığı resmî açıklamada, “Mikrotem” markalı yağ çözücünün insan sağlığı açısından güvensiz olduğunu belirterek, ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Hangi Eksiklikler Nedeniyle Yasaklandı?

Bakanlık, ürünün “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şu maddelere aykırı olduğunu bildirdi:

Madde 36/2-b: Çocuk emniyetli kapak düzeneklerinin bulunmaması

Madde 36/2-c: Dokunsal uyarıların eksikliği

Bu eksiklikler, özellikle küçük yaştaki çocukların ürüne erişmesi durumunda yaşanabilecek zehirlenme ve temas riskini artırıyor.


Her Markette Satılıyordu, Şimdi Raflardan Toplatılıyor

“Mikrotem” yağ çözücü, zincir marketler ve temizlik ürünleri satan birçok noktada yaygın olarak bulunuyordu. Ancak yasak kararının ardından ürün, tüm satış kanallarından geri çağrılmaya başlandı.

Bakanlık, tüketicilere şu çağrıyı yaptı:

🗣️ "Bu ürünü kullanan ya da elinde bulunduran vatandaşlarımız, ürünü derhal kullanmayı bırakmalı ve iade sürecini başlatmalıdır."

✅ Eğer evinizde “Mikrotem” yağ çözücü varsa:

Ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin.
Kullanmayın ve satın aldığınız mağazayla iletişime geçerek iade işlemini başlatın.
Gelişmeleri Ticaret Bakanlığı’nın resmi kanallarından takip edin.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Resmî Açıklaması – 21 Nisan 2025

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