A, B, C ve D sınıflı ehliyetililer dikkat; Bunu yapanlara 9.268 TL para cezası

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından duyurulan yeniden değerleme oranı ile birlikte birçok vergi, harç ve ceza kaleminde olduğu gibi trafik cezaları da zamlandı. Sürücülerin trafik kurallarına daha fazla dikkat etmesi gerektiği bu dönemde, en düşük cezalardan en ağır yaptırımlara kadar detayları sizler için derledik.

Trafik Cezaları Neden Artıyor?

Her yıl devlet, ekonomik gelişmeler ve enflasyon oranlarına bağlı olarak yeniden değerleme oranını belirleyerek vergi, harç ve para cezalarını güncelliyor. 2025 yılı için belirlenen oran doğrultusunda, trafik ihlallerine uygulanan para cezaları da artırıldı.

Özellikle trafik güvenliğini sağlamak, kazaları önlemek ve sürücülerin kurallara uymasını teşvik etmek amacıyla cezalar ciddi oranda yükseldi.

2025 Yılında Hangi Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu?

Aşağıda 2024 ve 2025 yılı trafik cezası tutarlarını karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsiniz:

1. Hız Sınırını Aşanlara Ağır Yaptırım

Trafikte hız sınırlarına uymayan sürücüler için cezalar oldukça yüksek seviyelere çıktı. Hız sınırını %50’den fazla aşan sürücüler, 9.268 TL para cezası ödemek zorunda kalacak.

2. Drift ve Makas Atanlara Caydırıcı Cezalar

Drift atmak ve makas atmak gibi tehlikeli sürüş davranışları 2025’te de en yüksek ceza oranlarına sahip. Bu tür ihlallerin cezası tam 46.393 TL olarak güncellendi.

3. Trafikte Telefon Kullananlar Dikkat!

Araç kullanırken telefonla konuşan sürücüler için ceza oranı 1.506 TL’den 2.168 TL’ye yükseldi. Trafikte dikkatsizlik, büyük kazalara sebebiyet verdiği için bu kurala özellikle dikkat edilmesi gerekiyor.

4. Kırmızı Işık İhlali ve Yaya Haklarına Daha Fazla Önem

Kırmızı ışık ihlalinde bulunan sürücüler 2.168 TL ceza öderken, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücüler için ceza 4.512 TL olacak.

📌 Resmî Kaynaklar:

Gelir İdaresi Başkanlığı

Resmî Gazete

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme